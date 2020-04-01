【滙豐不派息】國際銀行停派息 金管局：港銀無需要停派息及回購

▲ 金管局總裁余偉文。（資料圖片）

滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 先後跟隨英倫銀行監管機構呼籲，決定2020年底取消派發股息。市場憂慮停息潮會否蔓延至本地銀行股，金管局指，目前未見有需要要求港銀暫停派息或回購股份，會繼續密切留意疫情影響。

除國際銀行股，其實不少香港銀行股都算高息。市場關注繼歐洲叫停銀行派息後，會否觸發香港跟隨。

金管局：香港銀行體系資本水平充裕

金管局發言人回應時指，留意到部分海外監管機構要求銀行暫停派息及股份回購。但香港銀行體系資本水平充裕，平均資本充足比率超過20%，遠高於最低監管要求，有能力繼續提供穩定信貸支持香港經濟，因此金管局不認為有需要要求香港銀行暫停派息或回購股份。

發言人續指，會繼續密切留意疫情對經濟和銀行財務狀況的影響，適時作出檢討。

中銀香港 （02388） 回覆指，目前無計劃更改派息政策。在制定派息規劃時，會綜合考慮股東回報、監管要求以及銀行長期業務發展的客觀需求。

中銀發言人表示，目前40%-60%的派息區間仍是合理和恰當，兼顧股東利益及銀行長遠發展。

恒生 （00011） 今早亦表示，現時無意更改派息政策。

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