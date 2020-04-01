【泰國疫情】旅遊業收入減 大象捱餓或遭轉賣

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間18:00）
全球新冠肺炎疫情持續，多國相繼實施出入境管制及檢疫措施，旅遊業遭受衝擊。泰國當地保育人士指，由於疫情下當地的旅客量暴跌，不少旅遊業者因收入大減而無法應付飼養大象的日常開支，導致超過千隻大象捱餓，更可能遭轉賣或棄置街頭。
英國廣播公司（BBC）報道，泰國經濟主要依賴旅遊業，其中大象更是旅遊業中重要的一環。但泰國自疫情爆發後，向不少國家及地區的旅客實施入境管制，旅客數量驟減，大象園區及飼養大象的旅遊業者收入暴跌。
但每隻大象平均每日要進食約440磅（約200公斤）的食物，旅遊業者收入大跌，無法應付飼養大象的日常開支。
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泰國北部湄猜（Mead Chaem）大象保護區的負責人Kerri McCrea表示，保護區附近的村民已將大約70頭大象帶回保護區。她表示目前正值旱季，嚴重缺乏飼料來餵養大象。保護區的另一位負責人更要每天開車3小時，才搜集到足夠的草料養活5隻大象。
大象保育組織Save Elephant Foundation創辦人Lek Chailer表示，如旅遊業界仍無法獲得支援，部分可能會餓死，或要上街行乞。部分大象更可能會被轉賣至動物園或非法伐木業者。