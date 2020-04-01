【5G時代】3香港指5G服務如「買跑車」　數據用量100GB才能發揮性能　

▲ 3香港宣布開通5G服務，今日凌晨已有早鳥搶先享受，預計今年底5G網絡覆蓋全港18區。

和記電訊 （00215） 旗下3香港宣布開通5G服務，執行董事及行政總裁古星輝在網絡會議上表示，今日凌晨已有早鳥優先享受5G服務，上客量「數以千計」。在網絡基建方面，公司將現有光纖骨幹網絡提升至10Gbps，把現有基站升級至5G，預計今年底可覆蓋全港18區。

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技術總裁鍾耀文表示，首階段已覆蓋會展、中環甲級寫字樓、長江實業等主要商場，接下第二階段計劃覆蓋灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗、沙田、黃大仙，第三階段覆蓋至中西區、東區等地方。

3香港現時提供5G月費計劃最低消費數據100GB起，古星輝稱，初步設計100GB起，之後視乎市場情況或會有更多計劃可選擇。他將5G使用服務比喻為買跑車，100GB數據才能充分發揮跑車性能，希望用戶在體驗完5G服務之後，就加入該計劃；且首批客戶初試開跑車性能，價格不是他們最關心的問題。而目前還需一段時間觀察哪些客戶會選購300GB計劃。

部分5G旗艦機的型號賣「斷貨」

本港新冠肺炎疫情升級，古星輝表示，5G計劃初步反映非常好，已有部分旗艦機的型號賣「斷貨」，但仍有不同因素會影響上客速度，包括疫情影響供應鏈及手機生產、社交隔離持續時間、人流出行減少等。公司仍在不斷檢視市況，調整策略及上客目標，希望在年底5G全港覆蓋時，5G客戶滲透率得到較好提升。

此外，他補充，在安全情況下，門店正常營業，保證各區客戶上台的便利。如果有客戶不方便出街，公司會額外提供5G手機外賣服務，只需在網上登記基本資料，員工可送手機及SIM卡上門。

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