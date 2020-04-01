疫市嚇怕投資者　買樓兩年蝕逾一成

新冠肺炎肆虐，加上經濟前景未明，不少投資者看淡後市，情願蝕讓套現。中原丘漢偉說，荃灣德寶大廈高層E室，實用面積278平方呎，兩房間隔，原業主為投資者，眼見疫情影響大，看淡後市，即使單位三年限售期未過，寧願蝕賣套現。據了解，原業主當初開價430萬元，包額外印花稅，終以313萬元易手，而額外印花稅則由新買家負責。

丘漢偉績說，原業主於2018年2月，以360萬元買入單位，持貨兩年，現帳面蝕47萬元，即約13%，而新買家則為用家，見單位銀碼細，加上位處市中心，故快速拍板承接。

值得留意的是，近期偶見知名投資者賣樓套現，如林奮強、人稱舖王的鄧成波、以及莎莎國際（00178）主席郭少明。對小業主來說，名人接連賣樓沽貨，當然是壞消息，皆因影響樓市氣氛。事實上，評級機構標準普爾發表報告指，預計年底時樓價，將較去年中高位跌一至兩成，換言之，目前樓價仍未見底。

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