【新冠肺炎】Netflix網路流量調降25%　措施擴展至亞洲

▲ 現時Netflix已將歐洲及亞洲多個地區的網路流量調降25％，以減輕網路負荷。

新冠炎疫情肆虐，在不能外出的情況下，觀看電影或劇集就成為最好的消磨時間方式。而近日影視串流平台Netflix就宣布，全球網路在疫情延燒下流量倍增，繼早前在歐洲、英國與印度等地，調降25％網路流量後，將限制地區擴大至亞洲，台灣及澳洲等地都受到影響。

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現時Netflix已將歐洲及亞洲多個地區的網路流量調降25％，以減輕網路負荷。Netflix內容發布部門副總裁Ken Florance強調，影像畫質和服務體驗不會受到太大影響，無論用戶付費訂閱的是UHD高級計畫、HD高畫質標準計畫，或是SD畫質基本計畫，仍將享有該計畫等級的影像畫質。

他解釋，在一般正常情況下，每部影片不同等級的畫質可能會有多達數十種串流（Stream），他們透過自適性串流（Adaptive Bitrate Streaming）技術，依照頻寬自動調節為相符的串流畫質，調降 25％的做法指的是「移除每種畫質中的最高頻寬串流」，則如4K UHD串流位元率，就必須達25 Mbps以上頻寬，但新措施就會移除上限，暫時只會以基本的25 Mbps網速進行串流。

Netflix表示，新措施已在3月底開始實施，網路流量衝擊最大的義大利、西班牙、英國及其他歐洲地區成為首批受影響用家。而由本周一（30日）開始，計畫擴展至亞太地區，包括台灣、菲律賓、澳洲和紐西蘭。雖然目前香港仍是「榜上無名」，但未知計畫會否繼續擴大，影響本港用家。

責任編輯：曾曉汶