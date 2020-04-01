【汽車股】車股全綫暴跌 廣汽跌1成 比亞迪吉利齊挫5%

▲ 新冠肺炎疫情持續，不利汽車股表現。

疫情令中國汽車銷情持續疲弱。中金公司研究報告指， 考慮到疫情對各品牌銷量的負面影響，下調 廣汽集團 （02238） 目標價 20%至8.8元。 廣汽全日收跌10.5%，報6.97元。其他汽車股同樣大跌，周二公布業績的比亞迪 （01211） 跌6.2%；藍籌股吉利汽車跌5.2%，收報10.84元。

中金報告指出， 廣汽去年第 4 季度綜合毛利率按季下降，費用率較高，壓低了利潤，業績亦差過市場預期。惟廣汽下半年自主乘用車毛利率有改善，銷量降幅亦見收窄，伴隨GS4換代上市終端折扣有減少，將繼續利好毛利率，維持其 跑贏行業評級。

國務院延長新能源汽車補貼政策

另外，國務院日前亦決定將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長2年，支持京津冀等重點地區淘汰舊排放標準柴油貨車，並減少二手車經銷企業的增值稅。

中金在另一份報告中指出，優惠政策延長，短期有助穩定行業產銷，中長期有利中國作為產業中心的地位；同時有助行業在疫情后盡快恢復。提前淘汰老舊柴油車，預計會使今年重型卡車需求增長15萬輛；減少增值稅則有機會促使部分經銷商將二手車業務轉為主營業務。

中金認為後續將有實質性支持方案出台，建議短期關注推出了「刀片電池」的比亞迪。

儘管汽車股幾乎全綫暴跌，但恒大系旗下公司、近年積極發展新能源車業務的恒大健康 （00708） 卻逆市升6.2%，收報6.01元。中國恒大 （03333） 主席許家印於周二的業績會上表示，對於恒大新能源汽車業務有信心，認為公司會有8至10款新車成為「爆款」。

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