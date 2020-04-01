【新冠肺炎】美容院呻「手停口停」　關閉2周料至少損失40預訂

▲ 政府下午刊憲，麻雀館、夜總會，美客院、按摩店等公共場所於即日下午3時停業。有美容院對消息感到愕然，大嘆對生意影響大。（資料圖片）

政府下午刊憲，麻雀館、夜總會，美客院、按摩店等公共場所於即日下午3時停業。有美容院對消息感到愕然，大嘆對生意影響大。

位於坑口的蔓麗美容中心負責人周小姐對措施感失望，直斥「美容院冇人中招點解需要關閉」。由於消息太突然及混亂，周小姐一度以為措施不包括美甲店，對此表示不滿。

周小姐大嘆措施對生意影響大，坦言得知消息後「想喊」。她指業者「手停口停」，近月客人已減半，按目前每日3至4個客人計算，關閉14日將至少損失42個預訂；加上每月租金達逾3萬元，基本上有生意都全數用以支付租金，根本沒有盈餘，經營困難。

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禁令太倉猝難清場

另一位於藍田匯景商場，不願公開店名的美容院員工梁小姐對消息感到突然，指禁令生效太倉猝，難以霎時間清場，「連本身正進行美容療程的客人亦需立刻停止，以便清場」。受疫情影響，該店原本已採取分散人流措施，每日只接待4至5位客人，預計兩星期內將有至少50名顧客受影響。

雖然港府有推出防疫抗疫基金助不同業界人士，但美容院卻未能受惠。梁小姐坦言，最期望政府提供誘因予業主減租，或寬免美容院2個月租金。她又大嘆業者已經「捱左一年」，自去年6月後起生意已大減，她稱「外界或以為有客就有收入，其實很多只是使用較早前已付款的套票」。

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記者：蘇穎琪