  • 20°C
香港時間 : 2020401日 (三) 18:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【5G時代】3香港今推5G商用服務　5G基站年內覆蓋全港

金融經濟 17:37 2020/04/01

分享：

和記電訊香港旗下3香港，於今日（4月1日）推出5G流動通訊服務。

本港正式踏入5G商用時代，多間電訊商於今日凌晨推出5G商用服務，除了香港電訊 （06823）  旗下csl、中移動 （00941） 外，和記電訊香港 （00215） 旗下3香港，亦於今天推出5G流動通訊服務，由即日起更推出一系列5G月費優惠及商業應用方案，又預計以10Gbps高速光纖專線連接至5G基站於年內覆蓋全港。

3香港表示，首階段室外覆蓋包括：灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗、沙田及大埔；第二階段的室外覆蓋將拓展至港島南、港島東、中西區、油尖旺、九龍城、黃大仙、觀塘、葵青、荃灣、屯門、元朗、北區、西貢及離島區等。

即日起，3香港將為企業客戶提供5G商業流動寛頻計劃，月費468元，可任用5G流動數據、2卡共享10GB的4.5G本地流動數據等。

和記電訊香港執行董事及行政總裁古星輝表示，將5G結合人工智能、物聯網和大數據等先進技術，應用於不同領域和行業，實現5G的萬物互聯互通，讓客戶突破流動生活界限，盡享全方位的5G服務體驗。

相關文章：CSL選5G計劃送30GB數據　買5G機送英超西甲賽季通行證

相關文章：【5G月費】中移動香港、香港電訊4月推5G 一文看清本地5G月費計劃

相關文章：【5G價格戰】香港電訊5G計劃每GB最低2.33元　不是最平但最「抵玩」？

立即了解【5G發展】新形勢

香港股票 5G 香港電訊－SS（06823）

上一篇文章

【小米股價】小米績後整固跌2.3% 高盛估小米今年手機銷售仍可增1成

下一篇文章

【滙豐不派息】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
分析 - 【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐不派息】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
【滙豐不派息】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
滙豐股價挫近一成失守40元大關 恒生指數4月開局跌517點 （不斷更新）
滙豐股價挫近一成失守40元大關 恒生指數4月開局跌517點 （不斷更新）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購