【5G時代】3香港今推5G商用服務　5G基站年內覆蓋全港

▲ 和記電訊香港旗下3香港，於今日（4月1日）推出5G流動通訊服務。

本港正式踏入5G商用時代，多間電訊商於今日凌晨推出5G商用服務，除了香港電訊 （06823） 旗下csl、中移動 （00941） 外，和記電訊香港 （00215） 旗下3香港，亦於今天推出5G流動通訊服務，由即日起更推出一系列5G月費優惠及商業應用方案，又預計以10Gbps高速光纖專線連接至5G基站於年內覆蓋全港。

3香港表示，首階段室外覆蓋包括：灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗、沙田及大埔；第二階段的室外覆蓋將拓展至港島南、港島東、中西區、油尖旺、九龍城、黃大仙、觀塘、葵青、荃灣、屯門、元朗、北區、西貢及離島區等。

即日起，3香港將為企業客戶提供5G商業流動寛頻計劃，月費468元，可任用5G流動數據、2卡共享10GB的4.5G本地流動數據等。

和記電訊香港執行董事及行政總裁古星輝表示，將5G結合人工智能、物聯網和大數據等先進技術，應用於不同領域和行業，實現5G的萬物互聯互通，讓客戶突破流動生活界限，盡享全方位的5G服務體驗。

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