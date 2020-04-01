【新冠肺炎】美容院「關店令」即時生效　大嘆政府「後知後覺」

▲ 有美容院認為，為求疫情盡快受控，亦接受短期內「忍一忍」；但大嘆政府措施「後知後覺」。（陳永康攝）

美容院、夜店、卡拉OK及麻雀館等場所的「關店令」於今日3時起生效，為期14日。路易莎美容護膚中心認為，為求疫情盡快受控，亦接受短期內「忍一忍」；但大嘆政府措施「後知後覺」。

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為何不包括髮型屋？

路易莎美容護膚中心經理黃小姐透露，14日內大約有60至70宗預約受影響，暫時延期至本月15日後。對於政府突如其來的「關店令」，她認為：「若然有助疫情受控，亦無所謂。」

不過，黃質疑禁令並不包括同樣屬近距離接觸，服務期間不能戴口罩的髮型屋。她又指：「其實一早應暫停卡拉OK營業，一切措施也來得太遲、後知後覺。即使現時美容院停業14日，幫助或許不大。」

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員工感徬徨 擔心14日內零收入

由於有關措施非常突然，該美容院的員工需要先處理好未來14日已安排好的送貨單，以及通知受影響的客人，才能正式關店下班。同時，負責人仍未決定停業期間的薪金安排。

黃稱，加上未知14日後「關店令」會否延長，「其實同事都十分徬徨，有機會14日內沒有收入，但家庭每日也有開支」，惟亦理解老闆的負擔很大，而業主從未減租。

記者：葉泳珊