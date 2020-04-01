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【新冠肺炎】美容院等場所3時起關閉　小店負責人：3時半才收到消息

商業 16:45 2020/04/01

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位於旺角的美容院Homespa預計兩星期內將有50至60名顧客受影響。（Homespa Facebook圖片）

政府突然刊登憲報號外，美容院、會址、夜店、夜總會、卡拉OK、麻雀館及按摩院即日下午3時起關閉，為期14天。有美容院表示，3時半看新聞才得悉有關消息，感到愕然；陸續亦有客人致電查詢。

【餐飲寒冬】新措施令食肆生意跌9成　客人取消4人以上預訂

位於旺角的美容院Homespa預計兩星期內將有50至60名顧客受影響。負責人黃小姐表示：「3點半公布3時禁令生效，當然非常突然。」剛才消息公布後，亦開始收到客人查詢，望了解美容院有何安排。她指，現時計劃把全部預約延後至本月16日後，中間預留兩日「走盞」。由於未知政府會否在14日後延長禁令，黃坦言有機會需要再次改期。

【零售寒冬】珠寶、服裝成頭號重災區　業界最希望業主減租

現時計劃把全部預約延後至本月16日後，中間預留兩日「走盞」。（Homespa Facebook圖片）

疫情爆發後，由於面部美容療程期間，客人不能戴口罩，而美容師與其距離較近，故生意亦受影響。黃小姐指，生意大減6成至7成。她期望政府盡快公布停業補償的詳情，建議金額可按公司規模、員工人數而定。黃稱：「最好於停業期間，已可作初步審批。現時員工、老闆也沒有安全感，經濟開始轉差，亦不知何時需要放無薪假。」

現時Homespa有4個員工，兩間分店，其中一間鋪頭的租金達34,000元。黃小姐希望政府的補貼可足夠應付員工薪金及租金，又指中小企經營困難，只能一直捱。

外派員工住屋租金香港最貴　惟未來或大幅回落

記者：葉泳珊

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