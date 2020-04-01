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【滙豐不派息】紀惠集團湯文亮：滙豐仍值得持有

股樓投資 16:43 2020/04/01

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紀惠集團行政總裁及副主席湯文亮，是眾所周知的樓市專家，他也曾大手購入滙豐投資。對於滙豐不派息，滙豐股民不知如何是好，作為資深投資者，湯文亮接受《iMoney》訪問時指，滙豐仍值得持有，皆因「今年一定派末期息。」

相關文章：【減息恐慌】滙豐停息點部署　各大名家又點睇？（不斷更新中）

湯文亮於2018年3月時曾撰寫有關滙豐（00005）的文章，今天成為股民討論的熱話。當時湯文亮指，有人向他請教，一對年青夫婦原考慮購入一個樓價2,000萬元豪宅單位，但認為樓價很貴，加上看到他曾撰文指滙豐股價在3年內可升至150元，故即改為租樓，並將原本預算買樓的資金約1,200萬元買入滙控豐。不少股民舊事重提，並為該對夫婦感婉惜。

對於網民反應，湯文亮火速發文回應，以「滙豐取消派息，的確令人耿耿於懷」為題，他指周二（3月31日）晚見到滙豐取消派2019年末期息及以及2020年中期息，令他這個捧場客雞毛鴨血，他指：「輸錢唔緊要，最慘又畀人鬧，又畀人笑，有不少網友在Facebook 幸災樂禍，仲話好彩冇信我，否則就慘了。」

湯文亮表示，「投資的事，千祈唔好睇番轉頭，否則就會長在後悔中，仲有，自己投資是自己負責，贏咗唔會分畀人，輸咗當然唔可以鬧人。」他更透露於去年中已大手沽出滙豐，當時收到消息指，政府會取消BSD（買家印花稅），於是賣走了100萬股滙豐，以個人名義買入一個7,000萬元的單位。他最後強調，現時他仍然持有些少滙豐，因此對於滙豐不派息仍有些耿耿於懷。

 

撰文 : 陳詠妍

派息 買入 豪宅 滙豐控股（00005） 紀惠集團

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