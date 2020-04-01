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新增企鵝松鼠狗　免費用Google AR模式開設3D動物園

科技 17:07 2020/04/01

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近日Google的AR動物預覽功能再次爆紅，成為不少人最近的娛樂工具。用戶可以透過擴增實境（AR）模式，在手機上查看動物實際體型，更可以與動物進行互動。

新冠肺炎疫情繼續延燒，不少市民都留在家中防疫，每日多了不少閒餘的娛樂時間。近日Google的AR動物預覽功能再次爆紅，成為不少人最近的娛樂工具。用戶可以透過擴增實境（AR）模式，在手機上查看動物實際體型，更可以與動物進行互動。

AR動物預覽為Google推出的一項搜尋功能，Google於在去年 I/O 開發者大會中首次推出。只要在搜尋中輸入動物名稱，例如「cat」、「panda」、「dog」等字眼，就可以點擊「View in 3D」，透過AR模式查看動物實際大小，功能同時支援Android及iOS系統。

Google目前已支援29種動物 AR 搜尋功能，數目較之前上升，新增企鵝、松鼠狗、豹，浣熊及鹿等物種。搜尋動物的中文或英文皆可。用戶可在手機上與動物進行互動，讓各種奇珍異獸，可愛小動物出現在家中，再將動物放置於想放置的地方，可控制放大或縮小。另外，亦可與動物一同拍照分享給好友。功能內設有逼真的聲音效果和動畫，令3D動物更真實的呈現在眼前。

用戶可在手機上與動物進行互動，讓各種可愛小動物出現在家中，再將動物放置於想放置的地方，可控制放大或縮小。

 

Google目前已支援29種動物 AR 搜尋功能，數目較之前上升，新增企鵝、松鼠狗、豹，浣熊及鹿等物種。

<<【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖

疫情下，有大型展覽活動開始應用AR功能。早前「KAWS: HOLIDAY」大型雕塑展覽就利用AR模式，把KAWS帶入AR世界，觀眾只要在手機打開Acute Ar應用程式，就能在特定地方看到巨型的KAWS雕塑。

責任編輯：李寶如

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