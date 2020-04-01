【內銀股】甘肅銀行暴跌43%　稱疫情影響無法估計

▲ 甘肅銀行午市突暴跌49.6%，低見0.58元，創新低，最終收報0.65元，瀉43.5%，連跌4日。（資料圖片）

滙豐 （00005） 取消派息震驚市場，資金轉而選擇高息內地銀行股，不過，城市商業銀行甘肅銀行 （02139） 股價午後突然暴跌49.6%，低見0.58元創新低，最終收報0.65元，瀉43.5%，成交額7946.7萬元，連跌4日。

甘肅銀行周一（30日）公布去年業績，全年純利暴瀉85%至5.1億元（人民幣，下同），營業收入跌18.5%至72.3億元，不派末期息。

甘肅銀行指出，「甘肅省經濟結構矛盾和問題更突出，結構單一、產業層次不高、產業鏈不完備、產品科技含量低，經濟增長動能弱，新的增長點、增長極、增長帶培育緩慢。」

甘肅銀行續指，城市商業銀行發展基礎薄弱、隊伍能力素質欠缺、管理粗放、創新能力不足、數字化滯後等短板將進一步被放大。新冠病毒疫情在衝擊第三產業和大量中小微企業的同時，銀行業不良資產可能會有較大增加。

尤其是2019年來，中小銀行「黑天鵝」事件頻發，經營環境不容樂觀，經營壓力劇增。面對更加複雜的外部衝擊，叠加內部經營管理壓力，中小銀行要在新的環境下生存發展將面臨巨大挑戰。

至於新冠疫情影響，疫情將對包括湖北省在內的部分省市和部分行業的企業經營、以及整體經濟運行造成一定影響，從而可能在一定程度上影響該行信貸資產，和投資資產的資產質量或資產收益水準，影響程度於該等財務報表日期尚無法估計，其將取決於疫情防控的情況、持續時間以及各項調控政策的實施。

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