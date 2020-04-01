【滙豐不派息】滙豐取消派息　套股轉炒車位划算？

滙豐（00005）取消派息，部分投資者或考慮賣股套現，將資金轉到樓市，惟樓價高企，入場門檻高。若真的有意賣股套現，轉到投資樓市，或可考慮車位。

門檻低 雜費少

投資車位的門檻較低，雜費亦較少，而且毋須額外花錢裝修。基本上，買入車位後，即可出租賺錢。更重要的是，與出租物業不同，投資車位難遇租霸，就算要解決租霸問題也較容易，而且租約完結後，業主不用花錢翻新車位，更沒有保養不佳及折舊問題。若真的投資車位，有三點要考慮：

一）供求比例

所謂的供求比例，即屋苑伙數與車位數量的比例。代理透露，若有關比例高於5比1，即5戶人爭1車位，則出現供過於求，車位的承租能力及租金抗跌能力相對較強。不過，代理又提醒，若真的有意投資，需留意附近屋苑的車位數量，若供應緊張，車主自然租用鄰近停車場的車位，同時又可以參考成交紀錄，看看其他車位能否於短時間內獲承租。

二）地區及位置

一般來說，家庭住戶較多的屋苑、交通配套較差的地區、以及傳統豪宅區，都有較多車主，對車位需求相對較大。不過，車位價格有平有貴，若資金不多，就要從中取捨。此外，車位靠近停車場出口，又或鄰近升降機大堂，相對受歡迎，若是多層停車場，低層車位出租能力自然較高。

三）租金回報率

與投資物業一樣，租金回報率同樣重要。計算方法很簡單：月租乘十二個月，再除以購入價，租金回報率愈大，即代表收益愈大。假設車位買入價為100萬元，月租2,500元，租金回報率則約3厘。代理說，各區車位租金回報率不同，以天水圍嘉湖山莊為例，因入門檻較低，加上近期車位價跌，吸引部分投資者留意，而回報率則約2.6厘起。

雖然車位投資門檻較低，而且雜費開支較少，惟香港經濟前景未明，部分車主或會賣車，而有意買車的人也可能愈來愈少，這都影響車位價格及租金回報。若真的有意投資車位，可先多做功課，與代理混熟，靜候時機入市。

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