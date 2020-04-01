【滙豐不派息】滙豐停派息資金更充裕　供股可能性低但股價徘徊「3」字頭

▲ 光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指，如今滙豐只是暫停派息，將資金留在自己身上，令集團風險更受控，所以供股可能性不大。（程志遠攝）

滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 齊齊停派息，股價急瀉。分析師認為，雖然滙豐股價因停派息而大跌，但與2008年金融海嘯時股價大跌的情況不同，當年滙豐是因為財政壓力導致股價受壓，但停派息可令集團資本更充裕，故即使股價短綫料在35至40元水平徘徊，要供股的可能性不大。

光銀林樵基：滙豐股價短綫在35至40元之間上落

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指，滙豐一直是不少高息基金的愛股，如今滙豐宣布連續四季不派息，相信很多高息基金礙於基金章程下，需要逐步沽出滙豐的股票，預期滙豐股價在沽售壓力下，短綫會在35至40元之間上落。

他稱，當年滙豐跌見33元，全因美國業務表現不濟，拖累集團整體資產負債表，結果需要進行大規模供股，但如今滙豐只是暫停派息，將資金留在自己身上，令集團風險更受控，所以供股可能性不大。

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星展李振豪：銀行防懲力增 重演雷曼倒閉可能性低

星展銀行香港高級投資策略師李振豪同意，歐洲銀行停止派息，短線雖然會對股價構成壓力，但銀行流動性將更充裕，故歐洲央行的舉措是可防止歐洲銀行因擔心資金鏈斷裂，停止向中小微企借貸。

李振豪指，過去十年環球銀行業的規管更嚴謹，銀行業的防懲力增加，要再重演當年雷曼倒閉的可能性不大，而當歐洲銀行流動性增加，便可以繼續向中小微企放貸，變相是透過市場運作去為中小微企紓困。

他預期，美國銀行業可能仿傚歐洲銀行停止派息的做法，但中港銀行股料不會跟從。

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