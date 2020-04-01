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【滙豐不派息】滙豐股息率逾9厘變零　其他銀行股又有幾高息？

金融經濟 16:16 2020/04/01

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滙豐宣布停止派發去年末期息，及2020年底前暫停派發所有普通股的季度股息後，股息率將跌至零

滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 今早開市前宣布，因應監管要求，決定停止派發2019財政年度的末期息。消息傳出後，滙豐及渣打股價均急挫，其中又以一直被認為派息穩定的滙豐跌幅更大。滙豐收報約39.95元，以今日股價計其股息率由逾9厘跌至僅約5.9厘。不過，要留意的是，滙豐2020財政年度至少首三季均不會派息，意味其股息率之後會進一步下滑至零，在這段時間內股息率將未必是應否購入滙豐的參考因素之一。滙豐股息率大跌，現時本港及國際銀行股中，股息率最高為大新 （02356）

滙豐取消原定於4月14 日（星期二）派發的第四次股息每股普通股0.21美元，並在2020底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。

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渣打亦取消派發每股0.2美元的末期息，並暫停上月底宣布回購5億美元股份的計劃，今年亦不會派發中期息，至於末期息就取決於集團今年財務表現和中期前景。渣打去年全年原計劃派息0.27美元，股息以今日股價計約為5.3厘，惟扣除擬派發的末期息0.2美元後，下滑至僅約1.4厘。

至於其他港銀，與滙豐同系的恒生 （00011） 已表明沒有改變股息政策的計劃，其股息率維持約6.4厘。同樣未有改變股息計劃的中銀香港 （02388） 及大新銀行 （02356） 股息率更高，分別達約7厘及約7.2厘。

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股份 2019年全年派息 現價股息率
滙豐 （00005） 0.3美元（約2.34港元） 5.8厘
渣打 （02888） 0.07美元（約0.546港元） 1.4厘
中銀香港 （02388） 1.537元 7厘
恒生 （00011） 8.2元 6.4厘
大新 （02356） 0.48元 7.2厘

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