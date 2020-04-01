【美國疫情】醫護口罩不足向傳媒訴苦 旋即因違規受訪被炒

▲ 美國有醫護向記者反映口罩等保護裝備不足情況，旋即因違規受訪被解僱。

美國疫情繼續快速惡化，當地新型冠狀病毒感染者數目迫近20萬，病人迫爆醫院，醫生護士人手本已極緊張，卻被迫在裝備不足情況下工作，倘出現集體感染，後果堪憂。美國有醫生護士向傳媒反映裝備不足情況，瞬即被醫院以未經批准接觸傳媒，違規受訪為由解僱。

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美國西岸重災區華盛頓州，新冠肺炎病患人數相當驚人，確診個案達到5000多宗，當地一名外科醫生接受當地報章訪問，談及保護裝備及病毒測試設備不足問題，報道刊出後一周，隨即被解僱。

類似事件為數不少，芝加哥一名護士向同事發電郵，勸喻醫護同僚在當值時穿戴多些防護裝備，旋即被炒。事實上，他的呼籲與院方主旋律不符，他稱不少醫院均向旗下醫護宣稱，普通口罩足以抵擋病毒，結果很多護士中招。他正就停職事件上訴。

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疫情下，不少醫院對醫護下封口令，紐約市一間醫院Montefiore Health System要求所有訪問須先獲醫院傳訊部門批准；另一醫院NYU Langone Health的員工，則收到醫院通訊部門高層電郵指示，任何人未經許可接受傳媒訪問，會遭到紀律處分，或被停職。

現時醫院人手如此緊張，每名醫護都十分珍貴，電郵內容引起譁然。院方發言人解釋，有關政策是要保護病人及職員私隱，強調資訊不斷更新，為了醫院及員工的最佳利益，應該只允許知悉最新資訊的人向傳媒講話。

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華盛頓州護士協會發言人形容事件令人髮指（outrageous），直斥院方為保護醫院聲譽，禁止醫護發聲。她稱醫院傳統上確實有傳媒守則，但面對新冠病毒疫情，醫護必須能夠向公眾反映醫院內的情況。

哈佛法學院生物倫理中心主管Glenn Cohen亦稱，讓醫護對外表達憂慮是良好及恰當，這或能令他們獲得更佳保護，直指醫院行動似乎是出於聲譽考慮，他稱：「當醫護說出他們未受保護後，公眾會對醫院非常失望。」

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責任編輯：林建忠