【新冠肺炎】莎士比亞環球劇場　網上免費播映6套經典作品

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【疫市營商】外國賣酒好銷情 香港做不做到？
抗疫期間，大家留在家中避免外出，失去平時日常娛樂。英國莎士比亞環球劇場日前宣布，由4月6日起，將會在Globe Player平台免費放映6部經典製作，使大家又可多一樣消遣。
英國莎士比亞環球劇場宣布，由下周一起，每兩週將會在Globe Player平台放映莎士比亞劇場電影，包括王子復仇記（2018）、羅密歐與朱麗葉（2009）、仲夏夜之夢（2013）、兩個貴族親戚（2018）、冬天的故事（2018）、以及溫莎的風流婦人（2019）。
除此之外，37部來自The Complete Walk，以及2012 Globe to Globe Festival的34套作品，將會全部在平台上架，供全球觀眾免費觀賞。Globe Player平台：https://bit.ly/2JwBROE
電影以外，英國莎士比亞環球劇場亦繼續製作Podcasts「Such Stuff」，包括有由《馴悍記》衍生出來的經典電影作品「10 Things I Hate About You」（中譯：對面惡女看過來）、Shakespeare Diaries等。
責任編輯：葉泳珊