【新冠肺炎】莎士比亞環球劇場　網上免費播映6套經典作品

▲ 英國莎士比亞環球劇場日前宣布，由4月6日起，將會在Globe Player平台免費放映6部經典製作。（環球劇場網站圖片）

抗疫期間，大家留在家中避免外出，失去平時日常娛樂。英國莎士比亞環球劇場日前宣布，由4月6日起，將會在Globe Player平台免費放映6部經典製作，使大家又可多一樣消遣。

【疫市營商】船皇38元抗疫餐吸客 熊本燒肉外賣可租燒烤爐

英國莎士比亞環球劇場宣布，由下周一起，每兩週將會在Globe Player平台放映莎士比亞劇場電影，包括王子復仇記（2018）、羅密歐與朱麗葉（2009）、仲夏夜之夢（2013）、兩個貴族親戚（2018）、冬天的故事（2018）、以及溫莎的風流婦人（2019）。

除此之外，37部來自The Complete Walk，以及2012 Globe to Globe Festival的34套作品，將會全部在平台上架，供全球觀眾免費觀賞。Globe Player平台：https://bit.ly/2JwBROE

電影以外，英國莎士比亞環球劇場亦繼續製作Podcasts「Such Stuff」，包括有由《馴悍記》衍生出來的經典電影作品「10 Things I Hate About You」（中譯：對面惡女看過來）、Shakespeare Diaries等。

【疫市營商】蜜蜜啤推新口味吸客 3月生意額升4倍

【疫市營商】娛樂場所需關閉 兒童遊樂場重開未有期

責任編輯：葉泳珊