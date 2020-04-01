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【新冠肺炎】莎士比亞環球劇場　網上免費播映6套經典作品

商業 16:01 2020/04/01

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英國莎士比亞環球劇場日前宣布，由4月6日起，將會在Globe Player平台免費放映6部經典製作。（環球劇場網站圖片）

抗疫期間，大家留在家中避免外出，失去平時日常娛樂。英國莎士比亞環球劇場日前宣布，由4月6日起，將會在Globe Player平台免費放映6部經典製作，使大家又可多一樣消遣。

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英國莎士比亞環球劇場宣布，由下周一起，每兩週將會在Globe Player平台放映莎士比亞劇場電影，包括王子復仇記（2018）、羅密歐與朱麗葉（2009）、仲夏夜之夢（2013）、兩個貴族親戚（2018）、冬天的故事（2018）、以及溫莎的風流婦人（2019）。

除此之外，37部來自The Complete Walk，以及2012 Globe to Globe Festival的34套作品，將會全部在平台上架，供全球觀眾免費觀賞。Globe Player平台：https://bit.ly/2JwBROE

電影以外，英國莎士比亞環球劇場亦繼續製作Podcasts「Such Stuff」，包括有由《馴悍記》衍生出來的經典電影作品「10 Things I Hate About You」（中譯：對面惡女看過來）、Shakespeare Diaries等。

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責任編輯：葉泳珊

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