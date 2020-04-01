煤氣公司贊助六千支光觸媒消毒劑 與食肆攜手抗疫

▲ 煤氣公司贊助 6,000 支納米光觸媒長效消毒劑予本港食肆，攜手合力抗 疫。煤氣公司常務董事陳永堅先生(右七)多謝行政會議成員兼立法會議 員張宇人先生(左七)、現代管理（飲食）專業協會主席梁志偉先生(左三)、 香港餐飲聯業協會主席謝寶達先生(右五)、香港餐務管理協會主席梁振 華先生(右三)、稻苗學會主席徐汶緯先生(左一)，以及香港日本食品及料 理業協會主席黃傑龍先生(右一)協助分發大批消毒劑的工作。

(2020 年 3 月 30 日) 香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）因應現時新型冠狀病毒疫情肆虐，由三月開始為本港食肆免費噴塗納米光觸媒長效消毒劑（納米光觸媒）的計劃，累計已為大約 1,000 家食肆完成消毒。煤氣公司同時於 3 月 27 日（上星期五）舉行「煤氣公司全力抗疫消毒大行動」儀式，行政會議成員兼立法會議員張宇人先生和多個本地主要餐飲業協會的代表也有出席，以示同心合力抗疫。

煤氣公司常務董事陳永堅先生在活動上表示，煤氣公司一向關心社會，服務社群，這段時間見到疫情對巿民、各行各業和經濟都造成影響，所以推行有關計劃 。

他說：「我們透過為食肆噴塗納米光觸媒，希望令巿民對食肆的衞生環境更有信心，更同時支持餐飲業界，與大家共同面對疫情下的艱難時刻。」

煤氣公司十分高興有關計劃獲得張宇人議員及各大餐飲業商會支持，透過他們的渠道，把煤氣公司免費提供的 6,000 支納米光觸媒噴劑分發予各大小食肆，預計每家食肆可以獲得兩支，以便食肆可以在數日內自行完成噴塗的消毒程序。

出席活動的張宇人議員讚揚煤氣公司對社會具承擔。他說：「肺炎疫情來襲，飲食業非常幸運獲煤氣公司捐贈 6,000 支納米光觸媒消毒劑，其先進技術可以 3 個月內有效消滅病毒和細菌達 99.9%，增加巿民對食肆環境衞生的信心，這對業界來說是一支強心針。我謹代表業界感謝煤氣公司多年來的支持及關顧，與業界同渡時艱。」

張議員同時代表香港飲食業聯合總會，而支持該項活動的還包括現代管理（飲食）專業協會﹑香港餐飲聯業協會﹑香港餐務管理協會﹑稻苗學會和香港日本食品及料理業協會。

煤氣公司已經招募和培訓員工及義工協助進行計劃，目前噴塗工作的進展良好，未來數星期仍會繼續進行。已經噴塗納米光觸媒的食肆都會在店舖張貼煤氣公司特別設計的標貼，上面寫有噴塗日期，方便巿民識辨，讓市民出外用膳時更加安心。

煤氣公司所採用的納米光觸媒產品和技術是由本地創科公司研發的先進科技，獲國際認證，可消滅病毒和細菌達 99.9%，有效達 3 個月。

▲ 煤氣公司常務董事陳永堅先生表示，公司一向關心社會，服務社群，希望 透過噴塗納米光觸媒的計劃有助社會盡快成功抗疫。

▲ 煤氣公司香港公用業務商務總監黃霖生先生表示，公司早於三月初開始培 訓員工及義工，為全港各區食肆噴塗納米光觸媒消毒劑，行動獲得飲食業 界一致好評。

▲ 張宇人議員讚揚煤氣公司對社會具承擔，與飲食業界同渡時艱。今次獲 煤氣公司捐贈 6,000 支納米光觸媒消毒劑，增加巿民對食肆環境衞生的 信心，這對業界來說是一支強心針。

▲ 義工為食肆噴塗納米光觸媒消毒劑。

▲ 納米光觸媒消毒劑可有效 3 個月。

▲ 已噴塗納米光觸媒的食肆會於店前張貼寫有噴塗日期的標貼，方便巿民 識辨。

(資料由客戶提供)