【德國疫情】耶拿市強制戴口罩 衛生部長拒全國實施

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，其中德國單日急增逾5,000宗確診病例。德國東部城市耶拿市宣布控疫措施，要求該市民眾在乘搭公共交通或購物時必須佩戴口罩。德國不少民眾希望政府將措施擴展至全國範圍，但德國衛生部長指無必要於全國實施。

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德國羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute）的數據顯示，德國再增5453人確診，已增至超過6.3萬人確診。死亡人數單日再增149人，累計增至732人死亡。

英國《衛報》報道，德國東部城市耶拿（Jena）於周二（3月31日）宣布，要求民眾購物或乘搭公共交通時必須佩戴口罩，如無口罩則用圍巾等物品遮掩口鼻,計劃於一周內實施。現時口罩等防疫用品短缺下，市政府更鼓勵民眾自行縫製口罩或穿防護服。

但德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）表示，他認為目前無必要於全國範圍內強制民眾佩戴口罩。他表示已看到民眾出於團結的精神下，佩戴口罩的意欲正不斷上升。

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德國超市協會的負責人Nils Busch-Petersen早前呼籲，民眾外出購物應戴上口罩或其他物件遮掩口鼻，以保護商店員工的安全。他有表示超市已採取多項防疫措施，包括安排員工定期為超市手推車消毒，及安排收銀員於玻璃板後工作。

德國有部分醫院早前公開徵求可高溫清洗消毒的棉質口罩。由於歌劇院因應疫情暫時停業，歌劇院聘用的服裝製造商亦改為生產醫用口罩，提供給前線醫護人員。

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▲ 德國耶拿市宣布控疫措施，要求該市民眾在乘搭公共交通或購物時必須佩戴口罩，德國衛生部長指無必要於全國實施。