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【減息恐慌】滙豐派息神話破滅　月供個股不如月供指數

股樓投資 15:22 2020/04/01

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新型冠狀病毒肺炎疫情持續，歐洲央行呼籲銀行在10月1日前不應派發2019年度及2020年度股息，同時不應作股份回購。滙豐控股 （00005） 和渣打集團 （02888） 股價連日偏軟後，滙豐及渣打同時宣布不派息，兩者股價急跌。滙豐更跌穿40關，低見39.8元。

相關新聞: 【減息恐慌】月供十年得個桔？月供滙豐曝曬的投資盲點

相信很多長情的投資者都會選擇月供股票，利用平均成本法來減低「高追」股票的風險，當中滙豐更是不少人的月供首選。然而，平均成本法不是萬能，當股價不斷下跌時，便會由「追升」變成「追跌」，滙豐便是一個很好的例子，股價屢創低位之餘，現在更停派股息。

究竟投資者又如何確保所月供的股票是長升長有，而非只跌不升呢？這個問題相信連股神巴菲特也不敢回答你，即使再穩陣的藍籌股，也有機會迎來低潮，甚至有機會被剔出指數，早前尋度私有化的利豐及思捷環球就是很好的例子。類似的例子多不勝數，全球最古老的股票指數－道瓊斯工業平均指數在1896年5月首次公布之時，指數內有12隻成份股，但現在已全數被剔出成份股，當中部份公司甚至已經倒閉。

相關新聞: 【減息恐慌】無息恐慌下　七厘息首選？

雖然指數內的成份股會隨時間、周期、科技而有所改變，但指數本身卻是長升長有，如剛提及的道指，便由成立至今升逾500倍，當中並未計股息回報，至於1964年才公布的恒生指數，同樣未計股息回報，成立至今已累升230倍。因此，如投資者希望揀出穩健、兼具上升潛力的股票，追蹤指數表現的指數ETF絕對是首選。參考香港銀行提供的月供選擇，暫時只有追蹤恒生指數的盈富基金（02800）、追蹤富時A50指數的安碩A50（02822）及南方A50（02823），以及追蹤滬深300指數的華夏滬深300（03188）。

四隻ETF中，又以盈富基金及華夏滬深300較為可取，因為富時A50指數有較多屬舊經濟的金融股，而滬深300指數則有較多潛力較大的非必需消費品股，而且指數有近300隻成份股，能更有效分散個股風險。

ETF 基金 盈富基金（02800） 滙豐控股（00005） 藍籌股 新冠肺炎 月供股票

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