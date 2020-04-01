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【滙豐不派息】滙豐高息夢碎  曾淵滄：繼續長揸

金融經濟 15:32 2020/04/01

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應英國監管當局要求，滙豐 （00005） 突取取消派發末期息，滙豐股價今日急挫，惟散戶仍勇於在低位撈底。作為滙豐長情股東的曾淵滄博士亦表示，現時不是沽貨的時候，反認為有意吸納滙豐的投資者，現時反是入市的時候。

滙豐9厘股息成泡影，滙豐今日低見39.8元，不過在低位仍見散戶撈貨，現「四千人操」場面，反映散戶對這愛股仍不離不棄。

相關文章：【滙豐不派息】取消派息散戶未離棄 滙豐40元現「四千人操」

稱宜揸至疫情過後重新派息

盡管現時滙豐沽壓沉重，滙豐長情股東曾淵滄直言，現時股東不是沽貨的時候，取消派息的消息一出，即最壞的消息已出，股價受壓，不宜現時沽貨。他認為，股東宜揸至疫情過後重新派息，才是最好的結果。

今次滙豐突然取消派末期息，主要是英倫銀行透過審慎監管局（PRA）要求包括滙豐 （00005） 在內的銀行股，停止派發股息，連帶滙豐2019年度末期息都要剎停。滙豐取消派息，並會暫停未來3季的派息，消息一出令市場意外，因為在業務最艱難金融海嘯時期的2008及2009年度，滙豐也只是削減派息，並沒有停派息。

「非不能派息 只應監管要求」

曾淵滄亦指出，以滙豐現時的財務狀況，並非不能或不想派息，反而是應英國監管當局的要求而停派。他預期，當監管要求撤銷後，滙仍有能力派息。

事實上，以滙豐去年底一級資本比率逾17%（普通股一級資本比率逾14%），較2008年不足9%高出1倍來看，從資本穩健的角度考慮，滙豐目前不存在停派股息的壓力。滙豐管理層表示，集團的首季業務，尤其是亞太區表現維持穩健，會於環球經濟環境明朗化後，會再檢討派息政策。

另方面，對於無貨的投資者，曾淵滄認為有興趣的可低吸。他指滙豐過去幾年都是派4港元股息，今日股價剛好跌了約4元，現價買入的投資者，股價上剛好抵過一年所收的4元股息。當然，投資者要先預期了起碼一年內不會有股息收。

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責任編輯：錢家鋒
 

撈底 低吸 長揸 經濟 滙豐控股（00005） 曾淵滄

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