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【滙豐不派息】滙豐停派息股價挫1成 一文看清券商點評（不斷更新）

金融經濟 15:52 2020/04/01

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滙豐停派息，券商美銀證券率先削其目標價。

滙豐控股 （00005） 停派今年股息，消息拖累股價跌穿40元關創逾1年低。投資界亦一致唱淡，券商美銀證券率先降其目標價8%，折合44.07元。以下詳細列載主要券商對滙豐、渣打 （02888） 的目標價及評級。

美銀證券

美銀證券最新將滙豐目標價削至460便士（折合44.07港元），反映暫停股息分發及股本成本上升。維持「中性」評級，並留意到集團公告特別提到，今年首季業務表現良好。

美銀原預測，滙豐可能將2020財年的末期息削至0.1美元（約0.78港元），但目前維持其末期息0.21美元不變的預期。

摩根大通

摩通指滙豐暫停派息出乎預期，考慮到滙豐股價較歐洲同業調整幅度溫和，相信現價並未完全反映停派股息影響，料消息對股價造成不利影響。維持「中性」評級，目標價60元。

根據該行推算，2019年末期息取消將拖累股價在現水平再跌4%；若2020年度的股息檢討後仍然暫停分發，將對該行現時的目標價60元存有約7%的潛在跌幅，相當於55.8元水平。

高盛

高盛下調對滙豐今年起至2022年的盈利預測，幅度介乎7%至33%不等，以反映宏觀經濟轉弱導致信貸成本增加的影響。但高盛就維持對其「買入」評級，目標價由68元降至62元，強調其現價估值已屆歷史低位。

摩根士丹利

摩根士丹利對滙豐停派息並不意外，但相信會令投資者相當失望，而停派息變相令股價失去支持，未來關注滙豐的資產負債表質素。大摩指，原預期滙豐去年第四季及2020年全年會分別支付42.6億美元及103億美元的股息，滙豐取消派息後，意味可以釋出約109億美元資金，相當於風險加權資產（RWA）1.3%，並可提升核心一級資本比率（CET1 ratio）至16.4%。大摩維持滙豐「減持（UW）」評級。

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