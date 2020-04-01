【加拿大疫情】加媒曝政府文件：防疫措施至少持續到7月

▲ 加媒日前獲得加拿大政府內部文件，披露對加拿大疫情的預測。文件顯示，即使在最佳情況下，防疫措施至少持續到7月。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在加拿大蔓延，確診病例連日急增，加拿大各省已經能夠迅速進行新冠肺炎測試。加媒日前獲得加拿大政府內部文件，披露對加拿大疫情的預測。文件顯示，即使在最佳情況下，防疫措施至少持續到7月。

據加拿大《國家郵報》（National Post）獲得的政府內部文件顯示，政府運作中心（Government Operations Centre）的建模評估加拿大防疫措施何時解封，即使在最佳情況下，當前防疫措施至少持續到7月。

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該文件名為「每日戰術狀況報告」（Daily Sitrep Highlights），出現在加拿大移民、難民及公民部（Immigration，Refugees and Citizenship Canada）內。是目前從聯邦政府文件中，看到最清晰的時間線，評估加拿大人必須忍受多長時間，來對抗新冠肺炎。

該文件沒有具體說明，防疫措施是否指社會疏遠措施，例如鼓勵自我隔離或禁止公共聚會？還是關閉加拿大邊境，和對返回加拿大的人必須進行14天檢疫？加拿大移民、難民及公民部，加拿大公共安全部的發言人暫時沒有回應《國家郵報》以上的提問。

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據政府運作中心的網站指出，在國家危機期間，該部門可以視為首都渥太華的「大腦」。在此期間，該部門參與的工作包括，創建風險評估、提交國家層面的預備和管理政府應對計劃。因此，該部門起著指揮中心作用，協調聯邦政府應對新冠肺炎而採取的措施。

截至目前，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau ）拒絕回答記者有關政府對新冠肺炎擴散的內部預測。但是在過去的一周中，政府官員一直暗示，將在接下來的幾周內建議或採取必要的限制措施。

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責任編輯：曾子龍

