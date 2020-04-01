【5G來了】開通5G網絡　csl即日優惠、1O1O送視聽娛樂服務！

▲ 本地三家電訊商包括香港電訊（HKT）、3香港、中國移動香港（CMHK）的5G流動數據服務今日正式登場！

本地三家電訊商包括香港電訊（HKT）、3香港、中國移動香港（CMHK）的5G流動數據服務今日正式登場！消費者又將會如選擇5G網絡計劃，或會否考慮「轉會」使用5G網絡？本網記者今午到旺角西洋菜街一帶的3香港、CMHK、1O1O、csl門市直擊，其中以CMHK及csl人流最多，客人大多以查詢5G計劃為主。據CMHK門市職員透露，今早已有約3人分別轉會、升級其5G月費計劃。

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比併3香港、CMHK、1O1O、csl的5G月費計劃，其中以csl推出的即日限定優惠：附送每月30GB 5G流動數據，1O1O則有由即日至4月7日的限時迎新優惠：免費2個月5G視聽娛樂服務包括MOOV 24 bit音樂服務及csl. 5G VR服務，全部均需簽訂24個月合約，另加每月18元行政費。

1O1O、csl的門市職員指，目前較多轉會、升級5G的用戶會選擇150GB＋最高2Mbps無限限速數據的月費計劃，1O1O目前的費用為559元，csl則為498元。而在其多人共享計劃下，以1主5G SIM卡＋3張額外5G SIM卡為例，1O1O的月費為857元，平均每人約214元；csl則為每月798元，平均每人約199.5元。

另外，記者亦向csl電話銷售員查詢5G計劃詳情。該公司職員表示，目前csl有4款5G計劃，包括8GB、12GB、80GB及150GB數據。80GB價格為398元再加18元隧道費，150GB則索價498元加18元隧道費。「該計劃指定數據用完後，仍然可以繼續使用數據，但會限速，平均只有3MB。」csl職員指出，查詢5G計劃的市民大多都持觀望態度，因為預計未來會逐步減價。

▲ 1O1O 5G月費方案（張寶燕攝）

▲ csl 5G月費方案（張寶燕攝）

而3香港、CMHK目前則未有提供5G的多人共享計劃。3香港的100GB 5G流動數據標準入門月費為388元；CMHK則為30GB 5G流動數據，月費198元，「轉會」5G的客戶則可豁免每個月18元行政費。

▲ 中移動5G月費方案（張寶燕攝）

▲ 3香港 5G月費方案（張寶燕攝）

順帶一提，1O1O的5G共享計劃：1主5G SIM卡＋4張額外5G SIM卡，月費為877元起，更可享有每月額外30GB 5G本地數據，以及Now E 英超西甲2020/21賽季4K通行證。

另有本地市民葉小姐表示，上星期已將原本為1O1O的4G家庭月費計劃升級，為加入的5G網絡用戶群做好準備。她表示：「升級5G網絡將為大勢所趨，所以決定趁早轉換。而家庭計劃升級至5G，只需要在首兩個月增加約200元，價格在可接受範圍之內，以及可享300GB、最高3Mbps無限限速數據。」

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記者：張寶燕