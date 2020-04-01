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【滙豐不派息】滙豐股東止凡：不派息無影響公司價值　籲股民留意長遠盈利

股樓投資 15:07 2020/04/01

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滙豐（00005）取消派息，震撼全城。著名財經博客止凡也是滙豐的長情股東，原來他早在金融海嘯前已買入，經歷過世紀供股、以股代息。今日滙豐曾低見39.8元，止凡說滙豐現價已接近自己的平均成本價。

相關文章：【減息恐慌】滙豐停息點部署　各大名家又點睇？（不斷更新中）

由於止凡多年來也沒有特別增持、減持，滙豐在其股票組合中只佔很少的部分。對於今次滙豐史無前例地取消派息，止凡最關注是除淨時扣減的1.6元股價，會有甚麼機制補回給投資者？

若果投資者在滙豐除淨後已沽貨，現在加回1.6元股價，已沽貨的投資者便蝕了。另一邊廂，若投資者估計現在會加回1.6元股價，他現在買便「空手入白刃」，賺到這1.6元。

即是除淨後放滙豐的人，他的1.6元，給了現在買滙豐的人。

止凡說今日不少網友問他滙豐前景，他着網友思考自己買滙豐的原因是甚麼？「當時點解會買？」若果投資者是看好滙豐這間公司的價值，現在要審視的是，滙豐這間公司的價值有沒有因為不派息而改變？

無端端無咗派息，個Model（估值模型）改變咗，個股價就跌，但派息不派息，無影響過任何Value，啲錢留喺公司，定拎出來派俾你，係無分別嘅！

他認為，股民最重要是留意滙豐長遠盈利情況。

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股票 除淨 止凡 滙豐控股（00005）
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