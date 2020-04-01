【滙豐不派息】滙豐停息點部署　各大名家又點睇？

滙豐控股 （00005） 周三（4月1日）開市前突然發出通告，表示因應新冠肺炎疫情嚴峻，接獲英倫銀行要求其取消派發2019年第四次股息。

滙豐指，董事會討論後，決定取消原定於2020年4月14日（周二） 派發的第四次股息每股普通股0.21美元。董事會亦決定，在2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。另一英倫銀行，渣打集團（02888）亦撤回派息及暫停回購計劃。

滙豐突然停止派息，九厘息成空，今早開市一度暴挫10%，收市報39.95元，跌9.51%，痛失40元關口。對於今次滙豐停息，不少投資者都感到愕然和震驚，而《iMoney》馬上找來各大理財達人及投資專家，談談他們的看法，及接下來的部署。

名家分折：

獨立股評人胡孟青：大笨象也確診 醫唔醫得返？

紀惠集團湯文亮：滙豐仍值得持有

資深投資者曾淵滄：年青人買滙豐值博率高

著名財經博客止凡：滙豐不派息無影響公司價值 籲股民留意長遠盈利

獨立股評人鄭家華：滙豐最大賣點已失

星級分析師陸東：100元買恒生 一直不看好滙豐

相關新聞：

渣打停派息挫半成 市值仲低過本港地產股

不止滙豐渣打 呢幾隻大型股亦停止派息

滙豐稱不排除向市場集資 2009年曾12供5「世紀供股」

停息部署：

滙豐派息急轉彎 輪商開價要再諗

滙豐取消派息 套股轉炒車位划算？

【貪高息又驚cut派息？】高息ETF年派5厘息 去年回報達9%

滙豐停派息 高息藍籌仲有呢啲

滙豐派息神話破滅 月供個股不如月供指數

無息恐慌下 七厘息首選？

滙豐取消派息 套股換樓要「識計數」

未計劃改派息政策 6厘恒生成收息綠洲