【減息恐慌】滙豐停息點部署　各大名家又點睇？（不斷更新中）

滙豐控股 （00005） 周三（4月1日）開市前突然發出通告，表示因應新冠肺炎疫情嚴峻，接獲英倫銀行要求其取消派發2019年第四次股息。

滙豐指，董事會討論後，決定取消原定於2020年4月14 日（星期二） 派發的第四次股息每股普通股0.21美元。董事會亦決定，在2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。另一英倫銀行，渣打集團（02888）亦撤回派息及暫停回購計劃。

滙豐突然停止派息，九厘息成空，今早開市一度暴挫10%，最新報40.15元，跌9.06%，死守40元關口。對於今次滙豐停息，不少投資者都感到愕然和震驚，而《iMoney》馬上找來各大理財達人及投資專家，談談他們的看法，及接下來的部署。

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