【疫情搶貴貨】雞蛋橙汁加價 個個留家食早餐

▲ 【新冠肺炎疫情糧食危機】疫情搶貴雞蛋橙汁 禁足留家食早餐

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，多地封城經濟癱瘓，糧食物資供應短缺，甚至令人憂慮爆發糧食危機。疫情之下各國封城處處禁足，留家食早餐成為民眾新生活習慣，帶動國際雞蛋和橙汁價格近日顯著上漲。雞蛋供不應求，泰國近日亦決定延長雞蛋出口禁令1個月，勢令國際雞蛋供應進一步緊張。

【疫情搶購潮】禁足「居家三寶」啤酒廁紙葡萄酒

雞蛋換廁紙 美國物資短缺以物易物

新冠肺炎疫情在美國大爆發，也在改變美國人飲食習慣。早上拿着簡單三文治出門此情不再，變成一家人聚頭慢食晨早大餐，雞蛋和橙汁都是指定菜式。

美國多州頒佈居家禁足令，更使民眾提前到超市入貨積糧，進一步刺激需求和價格增長。美國商店雞蛋近日都掃清光，一打「中西部大蛋」（Midwest large）批發價，在上周急升至3.09美元（約24.1港元）破紀錄高位，比3月初高出兩倍。

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美國傳媒報道，洛杉磯有咖啡廳近日停止堂食，改為重點售賣食材，店東表示在10日內售出50打雞蛋，而賣得最好的都是早餐食材。

橙汁同樣好賣。橙汁期貨價格在3月已大升超過20%，竟成今年以來最佳表現資產。

橙汁供不應求 期貨價格單月漲2成

疫情之下，美國佛羅里達州、巴西等橙重要產地都勞動力不足，封關和檢疫措施亦使運輸受到影響。至於消費者，也傾向認為橙汁維他命C有助增加抵抗力，難怪橙汁成為抗疫寵兒。

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