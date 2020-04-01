【華為風暴】華為坦承美國禁令影響大　自家系統HMS難取代Google

▲ 受到中美貿易戰影響，華為坦承業務重創，消費者業務行政總裁余承東更透露盼能得到美國政府的許可，重新與Google合作。

華為去年受到中美貿易戰影響，慘遭美國制裁，迫使Google與華為停止合作。而華為昨（31日）終發布2019年年度報告，公布去年全球銷售收入。雖然年增19.1%，但華為多位高層未有因此而放下心頭大石，更坦承受美國貿易禁令影響，華為手機在中國境外的業務重創，預料2020年將會是更艱難的一年。

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華為副董事長及輪值董事長徐直軍在年度報告記者會上透露，華為去年全球銷售收入8588億人民幣（約9396億港元），年增19.1%，淨利潤627億人民幣（約685億港元）。他亦指，2019年是最挑戰的一年，但預計2020年將會是更艱難的一年。

▲ 華為副董事長及輪值董事長徐直軍表示，2020年將會是艱難的一年，華為會力爭活下去，明年還可以再發表年報。（資料圖片）

徐直軍坦言，目前未有時間對全年進行預測及評估，但由於華為全年都處於被限制出口的實體清單下，產業界都預測華為的儲備已快用完，加上受到肺炎疫情影響，全球經濟衰退及市場需求受損，令華為業務受重擊，他直言：「今年將會力爭活下去，明年還可以再發表年報」。

華為西歐業務負責人彭博（Vincent Pang）則表示，由於旗艦手機例如P40系列和Mate 30系列均不能內建Google的GMS（Googlei Mobile Services）服務，使華為手機對消費者的進入門檻變高，已導致華為手機在中國境外的業務受到重創，對增加華為手機銷量造成很大的困難。

華為消費者業務行政總裁余承東早前亦向外媒Wired透露，盼能得到美國政府的許可，重新與Google合作，繼續使用GMS服務，並暗示自家研發的鴻蒙系統及HMS平台（Huawei Mobile Services）不夠成熟，難取代GMS，就算要追上差距，都需要1到2年時間。

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責任編輯：曾曉汶