【5G時代】CSL選5G計劃送30GB數據　買5G機送英超西甲賽季通行證

▲ 本港踏入5G商用時代，csl宣布推出5G迎新限定優惠。

本港今日起正式踏入5G商用時代，中移動 （00941） 旗下中移動香港今日凌晨在本港啟動5G服務，為本港首個提供5G網絡的供應商。同日，香港電訊 （06823） 旗下csl宣布推出5G迎新限定優惠，於4月1日至7日，新上台或續約客戶選購指定csl 5G服務計劃或1O1O 5G尊尚服務，均可於承諾期內每月額外獲贈30GB本地流動數據。於4月1日前已選購5G服務計劃的客戶，亦可享此優惠。

4月1日起，新上台或續約客戶選購Samsung Galaxy S20、S20+、S20 Ultra，以及登記指定csl 5G服務計劃或1O1O 5G尊尚服務，可以享受額外雙重優惠。

1.除可享Now E「英超西甲」2020/21 4K賽季通行證（價值：1,680元）外，

2.更可享免費6個月MOOV 24 bit音樂服務（價值：660元），或免費6個月csl 5G VR應用程式（價值：468元）。

此外，csl推出「免費上門試機服務」，網上預約時間及地點，有專員送Samsung Galaxy S20系列5G手機上門供免費試玩。

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