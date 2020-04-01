  • 21°C
香港時間 : 2020401日 (三) 15:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【5G時代】CSL選5G計劃送30GB數據　買5G機送英超西甲賽季通行證

金融經濟 14:53 2020/04/01

分享：

本港踏入5G商用時代，csl宣布推出5G迎新限定優惠。

本港今日起正式踏入5G商用時代，中移動 （00941） 旗下中移動香港今日凌晨在本港啟動5G服務，為本港首個提供5G網絡的供應商。同日，香港電訊 （06823） 旗下csl宣布推出5G迎新限定優惠，於4月1日至7日，新上台或續約客戶選購指定csl 5G服務計劃或1O1O 5G尊尚服務，均可於承諾期內每月額外獲贈30GB本地流動數據。於4月1日前已選購5G服務計劃的客戶，亦可享此優惠。

4月1日起，新上台或續約客戶選購Samsung Galaxy S20、S20+、S20 Ultra，以及登記指定csl 5G服務計劃或1O1O 5G尊尚服務，可以享受額外雙重優惠。

1.除可享Now E「英超西甲」2020/21 4K賽季通行證（價值：1,680元）外，

2.更可享免費6個月MOOV 24 bit音樂服務（價值：660元），或免費6個月csl 5G VR應用程式（價值：468元）。

此外，csl推出「免費上門試機服務」，網上預約時間及地點，有專員送Samsung Galaxy S20系列5G手機上門供免費試玩。

相關文章：【5G月費】中移動香港、香港電訊4月推5G 一文看清本地5G月費計劃

【5G價格戰】香港電訊5G計劃每GB最低2.33元　不是最平但最「抵玩」？

【5G價格戰】中移動5G月費計劃平過3香港　每GB數據最低僅1.66元

立即了解【5G發展】新形勢

香港股票 5G 電訊 香港 Samsung csl 中移動香港 1O1O 服務 4K

上一篇文章

【Dior口罩】LVMH生產搓手液後　Dior法國廠房轉產口罩

下一篇文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐不派息】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
【滙豐不派息】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
滙豐股價挫近一成穿40元大關爭持 恒生指數跌逾600點穿23000點 （不斷更新）
滙豐股價挫近一成穿40元大關爭持 恒生指數跌逾600點穿23000點 （不斷更新）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
分析 - 【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？