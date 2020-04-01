外派員工住屋租金香港最貴　惟未來或大幅回落

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香港租金持續高企，本港已連續三年成為全球外派員工住房租金最昂貴的城市。然而，受到社會運動及新冠肺炎爆發影響，預料未來租金水平有機會大幅回落。
國際行政人員常被外派至香港居住。據人力資源管理顧問機構ECA International的最新調查結果顯示，在香港，一間無家具中檔三房寓所的平均月租約為11,318美元（約88,750港元），較去年上升超過3%，但今年的3.45%升幅則低於過去數年的上漲幅度。
ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，雖然香港的外派員工住房租金繼續上升，但升幅仍低於去年錄得的4.9%。然而，由於社會運動持續，加上新型冠狀病毒爆發，預料今年年派駐香港的員工人數將顯著下降，令住房需求有所緩解，而本地住房租金亦會隨之回落。
深圳租金升達7.22%
至於其他亞洲地區，新加坡的外派員工住房租金在經過連續五年下降後，有所回升，雖然其排名仍然維持在第25位，但平均月租已上升至4,233美元，較去年略微增加1.4%。至於中國城市的租金則走勢各異，首都北京的租金水平相對穩定，在全球排第19位；其他中國城市的平均租金均大幅上漲，當中深圳的升幅最大，高達7.22%。
|2020 年排名
|城市
|外派員工平均月租 (美元)
|1
|香港
|11,318
|2
|東京
|9,207
|3
|上海
|5,363
|4
|橫濱
|5,090
|5
|首爾
|4,931
|6
|北京
|4,566
|7
|孟買
|4,403
|8
|大阪
|4,254
|9
|新加坡
|4,233
|10
|曼谷
|4,076
責任編輯：蘇穎琪