  • 21°C
香港時間 : 2020401日 (三) 15:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

外派員工住屋租金香港最貴　惟未來或大幅回落

商業 14:50 2020/04/01

分享：

香港連續三年成為全球外派員工住房租金最昂貴的城市。(資料圖片)

香港租金持續高企，本港已連續三年成為全球外派員工住房租金最昂貴的城市。然而，受到社會運動及新冠肺炎爆發影響，預料未來租金水平有機會大幅回落。

【生活逼人】香港連續兩年蟬聯全球外派員工生活最貴城市

國際行政人員常被外派至香港居住。據人力資源管理顧問機構ECA International的最新調查結果顯示，在香港，一間無家具中檔三房寓所的平均月租約為11,318美元（約88,750港元），較去年上升超過3%，但今年的3.45%升幅則低於過去數年的上漲幅度。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，雖然香港的外派員工住房租金繼續上升，但升幅仍低於去年錄得的4.9%。然而，由於社會運動持續，加上新型冠狀病毒爆發，預料今年年派駐香港的員工人數將顯著下降，令住房需求有所緩解，而本地住房租金亦會隨之回落。

深圳租金升達7.22%

至於其他亞洲地區，新加坡的外派員工住房租金在經過連續五年下降後，有所回升，雖然其排名仍然維持在第25位，但平均月租已上升至4,233美元，較去年略微增加1.4%。至於中國城市的租金則走勢各異，首都北京的租金水平相對穩定，在全球排第19位；其他中國城市的平均租金均大幅上漲，當中深圳的升幅最大，高達7.22%。

2020 年排名 城市 外派員工平均月租 (美元)
1 香港 11,318
2 東京 9,207
3 上海 5,363
4 橫濱 5,090
5 首爾 4,931
6 北京 4,566
7 孟買 4,403
8 大阪 4,254
9 新加坡 4,233
10 曼谷 4,076

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【生活逼人】香港連續兩年蟬聯全球外派員工生活最貴城市
2019/06/26
【生活逼人】香港連續兩年蟬聯全球外派員工生活最貴城市
商業財務 人力資源 行政 外派員工 新加坡 中國 香港

下一篇文章

【愚人節】壽司郎「萌抱壽司」登場　牛角推牛肋肉味搓手液
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】LinkedMarts加訂5千盒口罩　31日23:59截單
【口罩供應】LinkedMarts加訂5千盒口罩　31日23:59截單
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
【口罩供應】Pricerite實惠門市網店開售「抗疫三寶」　網店正在搶修
【口罩供應】Pricerite實惠門市網店開售「抗疫三寶」　網店正在搶修
【口罩供應】蘇寧網售兒童口罩　4月1上午10時開賣
【口罩供應】蘇寧網售兒童口罩　4月1上午10時開賣