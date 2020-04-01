【疫情搶購潮】禁足「居家三寶」啤酒廁紙葡萄酒有價有市

▲ 【新冠肺炎疫情】禁足「居家三寶」啤酒廁紙葡萄酒有價有市

新冠肺炎疫情變成全球大流行下，股市大跌，令不少民眾荷包大縮水，都急急腳另覓「錢」途，轉戰網上以物易物，全民變身中小企。除了口罩、消毒用品、廁紙、大米、糧食等搶手貨，酒也是長期居家必備。外媒報道，美國有連鎖餐廳趁機用以物易物的方式入紅酒，又提供外賣服務，對抗逆市；有澳洲酒商則趁機宣傳，在廁紙架上放上啤酒，為疫情下，完美居家生活必備之選。

美國雞蛋換廁紙 短缺下回到古代以物易物

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美國西雅圖連鎖餐廳Heavy Restaurant Group營運總監David Yusen道：

「當手頭現金緊張，盡量多囤物資對我們有利。」

他最近才用以物易物的方式，入手56箱Malbec葡萄酒，價值$15,000美元；現時旗下10家餐廳全部暫停營業，部分餐廳開始提供送外賣和自取服務，可節省開支，增加現金流。

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有人瞥見以物易物的商機，開始做起生意來。國際互換貿易協會（International Reciprocal Trade Association）代表100種以物易物交易，涵蓋數以千計的生意商戶；IRTA主席Ron Whitney向彭博社透露，有會員反映，3月交易上升20%至35%；IRTA估算，全球每年以物易物的交易可達120至140億美元。

「對我們來說，這時刻既是挑戰，也是機遇。」

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全球多國實施封城、社交隔離措施，民眾要居家多日，當然要確保家裡囤積足夠的糧食和物資。微博上有網民發起啤酒換廁紙的民調。

澳洲酒商Hellodrinks趁機宣傳，近日在微博上傳圖片，將自家啤酒跟時下奇貨可居的廁紙放在洗手間的廁紙架上，又將廁紙、啤酒、紅酒成為居家必備三寶，希望刺激銷量。

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