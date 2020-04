【美國疫情】特朗普恐嚇式呼籲促社交隔離 「否則會有220萬人死去」

▲ 新型冠狀病毒肺炎肆虐美國,特朗普一改淡定,以近乎恐嚇方式要求國民進行社交隔離。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐美國,當地疫情嚴重,確診人數全球第1,迫近20萬,高排第2的意大利近1倍。美國總統特朗普(Donald Trump)對新冠病毒的態度完全改變,以近乎恐嚇方式要求民眾進行社交隔離,稱若不做隔離,會有220萬人死去。

特朗普在白宮記者會介紹疫情時一改淡定,以近乎恐嚇的誇張言論,呼籲國民執行社交隔離。他稱:「若我們什麼也不做,繼續如常生活,你將見到有人在飛機上死去,你會見到有人在酒店大堂死去,到處也會有死亡。(If we did nothing, if we just carried on with our life, you would have seen people dying on airplanes, you would have seen people dying in hotel lobbies. You would have seen death all over.)」

不過,美國疫情近期急轉直下,容不得特朗普對疫情輕描淡寫,預測數字顯示,就算做足社交隔離,仍會有數以10萬計人死於新冠肺炎。

事實上,特朗普的最新言論,完全是打倒昨日的我,他曾極力反對封鎖措施,早前接受霍士新聞(Fox News)訪問時稱,每年平均有3.6萬人死於流感,但美國從未因此關閉國家。

特朗普上月初更曾發帖文,將新冠肺炎與感冒相提並論,稱每年數以萬計美國人死於流感,但新冠病毒感染者只有數百,又稱沒有東西應關閉,生活及經濟應如常(Nothing is shut down, life & the economy go on)。

他最近亦完全改口,稱很多人曾稱應任由新冠病毒傳播,什麼也不用做,將之當成普通流感,但這種講法錯誤。他直言,新冠病毒不是流感(it's not the flu),而是惡毒的(vicious)。

未知特朗普有否為意,他所講的很多人,其實包括他自己。

