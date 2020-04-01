【英國疫情】13歲男童孤獨死去 繼比利時再有兒童不治

歐洲疫情未見曙光，英國新冠肺炎的單日新增死亡個案更創新高。英國一名13歲男童不治，成國內最年輕死者；據報死前沒有家人陪伴。比利時日前亦有女童病逝，僅12歲，為當地及歐洲最年輕的死者。專家對此感到震驚，形容非常罕見。

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英國男童來自倫敦南部，上周五（3月27日）確診感染新冠肺炎，入住倫敦國王學院醫院（King's College Hospital），延至周一（3月30日）不治。

男童親屬表示，男童本身沒有其他疾病。院方稱，會將個案會轉交死因裁判庭。校方「GoFundMe」發起眾籌，為他支付殮葬費。眾籌發起人指，男童死前沒有家屬陪伴在側，等同一個人孤獨死去。

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英國內閣大臣高文浩（Michael Gove）指出，英國周二新增381人死亡，創單日新高，形容上升速度令人吃驚，升幅近30%，累計近1800人死。

高文浩稱，有跡象顯示，社交隔離措施開始見效，病毒擴散速度放緩，但不代表可以放寬措施。醫療總監認為，未來一、兩星期是關鍵時刻。

▲ 高文浩稱，有跡象顯示，社交隔離措施開始見效，病毒擴散速度放緩，但不代表可以放寬措施。

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日前，比利時一名12歲女童不治，為當地最年輕死者，也是歐洲最年輕死亡個案。比利時國家危機中心發言人兼醫生安德烈（Emmanuel Andre）形容，如此年輕的人死亡是「非常罕見」、悲劇，對此感到震驚和沮喪。

安德烈表示：

這是一個激動的時刻，因牽涉一個孩子，令醫學和科學界感到不安。

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