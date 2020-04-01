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專題:滙豐稱不排除向市場集資　2009年曾12供5「世紀供股」

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【減息恐慌】滙豐取消派息　套股換樓要「識計數」

股樓投資 14:25 2020/04/01

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滙豐（00005）取消派息，令收息一族感到失望，部分投資者或因此考慮套股換樓，將資金轉到樓市。事實上，買樓收租是不少市民的夢想，皆因收入穩定，風險亦比投資股票低，起碼不用擔心股市大上大落。據差餉物業估價署最新公布，2月租金指數報186.1點，較2010年的119.7點，升約55%。適逢近期樓價下跌，不少物業投資者已靜候時機，密密睇樓，冀日後樓市見底時，大舉入市。雖然買樓收租是一個穩妥的投資方法，但入市前要先注意一些事項。

計算租金回報

若有意買樓收租，應先考慮租金回報率、屋苑租賃需求，以及屋苑質素，如地理位置、鄰近交通、社區配套等。所謂租金回報率，最簡單計算方法是：將月租乘十二個月，再除以購入時樓價，租金回報率愈大，即代表收益愈大。假設購入1,000萬元物業，月租25,000元，租金回報率則約3厘（計算方法：25,000元 x 12個月/1,000萬元）。若要更準確計算回報率，則要將買樓時所需要的額外費用，如經紀佣金、差餉、管理費、稅項等一同計算。

使用新按揭不能出租

政府早前放寬按揭保險計劃的樓價上限，首次置業者欲申請九成按揭，樓價上限由400萬元，提升至800萬元；而八成按揭貸款的樓價上限則由600萬元，提升至1,000萬元。有行內人士透露，自措施推出以來，不少客戶打算以高成數按揭置業，但因每月還款額大，所以期望收樓後，即時出租單位，以租金幫補償還樓按貸款。不過，據按揭保險公司規定，如欲申請高成數按揭，物業須以自住為目的，直至完全清還按揭保險。若果業主出租單位，又被按揭保險公司發現，有可能被要求提早還款，即常說的call loan。

小心遇上租霸

此外，揀租客要小心，避免遇上租霸，最好詳細了解租客背景。事實上，收租最怕遇上租霸，最壞情況更可能要循法律途徑，取回物業。若租客時常遲交租，又或者長期拖欠租金，甚至破壞單位，這都令業主得不償失。

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撰文 : 黃卓賢

收租 派息 樓價 滙豐控股（00005）

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