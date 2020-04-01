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【美國疫情】紐約護士帶病上前線 大量ICU醫護染疫

環球社會熱點 14:01 2020/04/01

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美國紐約有醫療中心的重症病房半數醫護人員感染新冠肺炎，有護士抱病下更要上前線。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國逼近19萬人確診，紐約市累計超過4萬人確診，死亡病例增至過千宗。紐約市的確診病例每日不斷急升，更有不少醫護人員染病。曼哈頓區一家醫療中心的重症病房（Intensive Care Unit）有半數醫護人員感染新冠肺炎，有護士抱病下更要上前線。

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《紐約時報》報道，紐約市曼哈頓Columbia University Irving Medical Center主管發電郵指，該中心半數負責重症病房的醫護人員感染新冠肺炎，更指重症病房已「爆炸」，要求外科醫生參與前線醫務工作。

除了這家醫療中心外，紐約市多間醫院亦出現前線醫護感染的情況。紐約市一間大型醫院的醫生指醫院為「培養皿」（Petri dish），該院已有200多名醫護確診。紐約市醫院更有2名護士死亡。

紐約長老會醫院外科醫生主任史密斯（Craig R. Smith）更於上月中向員工發電郵指，除非醫護出現明確症狀並達到需要入院的程度，否則醫護不會被安排接受病毒檢測，仍要繼續上班。

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布朗克斯區林肯醫學中心的護士烏德勒（Lillian Udell）表示，她的身體出現症狀後，仍要返回醫院工作，一日內照顧大量患者，下班回家時更重新出現發冷及咳嗽等症狀。

紐約市健康醫療總局發言人米勒（Christopher Miller）表示無法就烏德勒的指控作評論，但強調醫院從未要求患病及出現新冠肺炎症狀的醫護人員工作。

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責任編輯：鄭錦玲

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