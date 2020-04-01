【滙豐不派息】套股換樓？入場門檻高 輸租金回報率賺升幅

滙豐多年來穩定派息，是不少「食息一族」長揸收息之選，現時突然宣布不派息，但如果將資金轉樓市，買樓是否好的代替品？

先從回報率來說，目前私樓租金回報率大約3至4厘，例如屯門豐連的1房單位，業主在2016年以298.7萬元購入，現時10,300元租出，租金回報率大約4.1厘，已經算是比較不錯選擇。

至於其他物業，例如舖位的租金回報率就更低，普遍只有2至3厘，而寫字樓則大約3至4厘。由此可見，投資者套股換樓要注意回報率，可能不及過往揸銀行股穩定4至5厘以上的股息率。

另一方面，買樓投資入場門檻高，交易成本亦比較重，例如一手滙豐大約只是16,000元，一手渣打(02888)更只是2000元，而購買私樓即使用9成按揭，首期亦至少30至40萬元，相差19倍至200倍。若果是投資者身份，按揭成數更有機會降至5成，首期將以百萬元計。

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至於入場費比較低的物業選擇，相信是車位投資，一般私人屋苑車位價錢約60萬至90萬元，以屯門富健花園車位為例，放盤價88萬元，目前月租2600元，租金回報率約3.5厘。

不過，車位按揭成數只有4成，換句話，首期大約數十萬元，但這類物業的樓價相對波動，風險亦比較大。

當然買樓收租最大好處在於樓價走勢相對穩定，雖然過往亦曾出現1997年至2003年的樓價大跌6成，但過去的10多年，普遍都是大漲小回，即使調整亦只是10%左右。從升幅來說，由2003年低位至今，樓價累積升5.3倍，遠好過同期滙豐接近無升幅的情況。

記者：余敏欽