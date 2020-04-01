【新冠肺炎】無口罩可求救　Facebook啟動「社區幫助」

▲ Facebook宣布，將擴展「社區幫助」功能，讓受新冠疫情影響的用戶提出請求，其他用戶亦可提供幫助，並開展捐贈給非營利組織的募捐活動。

新型冠狀病毒肺炎持續在全球蔓延，科技巨頭Facebook亦不斷為抗疫出一分力，陸續推出新功能，繼早前為為Messenger用戶推出新冠病毒社區中心（Coronavirus Community Hub）功能後，昨（31日）宣布，將擴展「社區幫助」功能，讓受新冠疫情影響的用戶提出請求，其他用戶亦可提供幫助，並開展捐贈給非營利組織的募捐活動。

Facebook透露，因應疫情不斷擴大，將會持續拓展「社區幫助」更多新功能。Facebook於3月初就將開啓信息中心功能，在News Feed頁面頂部，放置全球衛生局的權威資訊。Facebook稱，自信息中心功能亮相以來，已有超過10億用戶收取相關資訊，而且亦有逾1億人點擊該功能。

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而昨亦推出「社區幫助」中的求助功能，讓當地有需要的用戶發出求助請求，例如醫院或獨居老人需要口罩，就可使用該功能。其他用戶亦可提供免費幫助，例如在該頁面上寫到：「能為失業人士提供免費午餐」、或「能為未能到健身房的人士提供虛擬鍛鍊」等。

Facebook強調，用戶可以使用個人帳號，或Facebook專頁的身份發布及評論「社區幫助」的帖文，而且呼籲用戶幫忙分享，讓更多人知道其他用戶需求，並提供協助。而且亦容許用戶，舉辦募捐活動，捐贈有需要的物品給非營利組織，如食物、嬰兒用品、盥洗用品等。

目前此功能將會率先在美國、加拿大、法國、英國和澳洲啟動，並在未來幾周內，擴展到全球更多國家，包括歐洲及亞太地區的高風險國家。

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責任編輯：曾曉汶