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【滙豐不派息】滙豐第二大股東平保 發言人：持續跟進

金融經濟 13:45 2020/04/01

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平保發言人回應時表示，留意到有關消息並會持續跟進情況。（資料圖片）

受新冠肺炎影響，滙豐 （00005） 決定取消今年底前所有股息。作為滙豐第二大股東的平保 （02318） ，發言人回應時表示，留意到有關消息並會持續跟進情況。滙豐以高息見稱，股息政策穩定，2015年以來不論業務好壞，滙豐保持每年0.51美元（折合約4港元）的股息，吸引不少散戶以至機構投資者的青睞。

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內險巨擘平保自2017年起多次增持滙豐，2018年11月更曾以7.01%股權，成為滙豐最大單一股東。隨著貝萊德今年3月底增持、將股權增至7.12%後，平保退居為第二大股東。

平保成為單一大股東後，市場關注平保會否派代表加入滙豐董事會。平保管理層就多次就事件解釋，表明「純粹是財務投資」，看中滙豐股息政策穩定而且可觀，適合險資投資，而且雙方合作超過20年，有深入了解。

事實上，平保成為滙豐單一大股東，亦曾引起不少市場傳言。最矚目要數到2018年，時任滙豐行政總裁范寧（John Flint）、大中華一姐黃碧娟等輪流辭任，曾引起是否平保施壓有關。事後滙豐及平保管理層都曾就市場傳言消息澄清。

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