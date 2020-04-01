【愚人節】壽司郎「萌抱壽司」登場　牛角推牛肋肉味搓手液

▲ 今天是4月1日愚人節，不少企業都會打造愚人節玩笑，包括香港壽司郎、牛涮鍋及炑八韓烤，哪個玩笑最能「整蠱」你?(壽司郎facebook圖片)

今天是4月1日愚人節，不少企業都會打造愚人節玩笑，包括香港壽司郎、牛涮鍋、牛角及炑八韓烤，哪個玩笑最能「整蠱」你?

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香港壽司郎於facebook專頁宣布，4月1日限定「萌抱壽司」登場。熊貓形狀的壽司飯，抱着三文魚子，按照壽司郎收銀櫃後面的萌抱壽司公仔而成，更可以按片搶先看其他款式。不少網民留言讚「好可愛」、「可以當兒童餐」，但短片播放不到，壽司郎笑指「整蠱您咋，祝各位愚人節快樂呀」。

▲ 香港壽司郎4月1日限定「萌抱壽司」登場。(香港壽司郎facebook圖片)

牛涮鍋今日於facebook專頁宣布，4月1日起全新外送放題上線，與多個外送平台合作，每款食材無限量直送客戶家中，確保時時刻刻都有最新鮮的食材，連同多款時短鍋、MouMou飯，「只要你食得落，我地就送得到」，不過推廣日期、時限及收費都不詳，牛涮鍋補了一句「4月1日，愚人節快樂!一齊笑一個，苦中作樂吧!」

▲ 牛涮鍋4月1日起全新外送放題上線。(牛涮鍋facebook圖片)

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牛角facebook宣布，4月1日限定發售自家研製牛角飯味、牛肋肉味、香蔥牛舌味搓手液，清新又帶點香濃的燒肉味，免洗不黏膩、可以殺除99.9%以上細菌，吸引網民留言「2支thx」，可惜文章標籤了「愚人節快樂」，原來又是愚人節玩笑。

▲ 牛角4月1日限定發售自家研製牛角飯味、牛肋肉味、香蔥牛舌味搓手液。(牛角facebook圖片)

炑八韓烤亦宣布，適逢炑八六週年慶典，破格推出炑八烤肉香水，價值66元，只要噴一噴，熏香的烤肉味就會飄到每一個角落，將烤肉味道提升到新境界，4月1日購買的話，兼送1++韓牛套餐，價值666元。不過，文底標籤了「愚人節快樂」，是愚人節玩笑。

▲ 炑八韓烤推出炑八烤肉香水。(炑八韓烤facebook圖片)

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責任編輯：朱悅瀅