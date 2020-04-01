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【滙豐不派息】滙豐停派息股價插逾9%　它「真的愛你」？

金融經濟 14:00 2020/04/01

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滙豐宣布取消派息，股價再試海嘯後低位33元。

今次環球危機堪比97年金融風暴及08年金融海嘯，藍籌重磅股滙豐 （00005） 受制於英倫銀行要求，宣布取消一年之中最大的第4季股息，且2020年底前都會停發所有季度、中期股息或應計款項，也不會進行任何普通股的回購。

受消息拖累，滙豐早間曾跌穿40元，再試09年的33元低位，稍作反彈後一直偏軟，截至1時35分，滙豐跌9.17%，報價40.1元，成交額56.96億元。

相關文章：【滙豐不派息】滙豐再試40關　取消派息分析、新聞一覽（不斷更新）

大多數初涉足股票投資時候，不知道買什麼，都首先考慮買滙豐，因為高派息高「長揸滙豐實贏梗」，同時其次股價猶如「大笨象」一般穩定地攀爬。一邊賺股息一邊等股價升，雙重回報使許多投資者樂於投資滙豐。

滙豐突然停派息引起投資者恐慌，更有投資者痛心地改編Beyond一首《真的愛你》，用歌聲質問滙豐你真的是愛我嗎？為何春風化雨了還傷透我的心？

無法可收息的一對手，
滙豐股價永遠在背後，
縱使青姐始終關注，
不懂分析太內疚。

沉醉於低吸她不讚賞，
理想的價卻永遠地折讓，
決心衝開心中掙扎，
今天All in報答。
　
即使股價插痛我的心，
很想看到你我仍然未退場，
是你多麼高息的滙豐，
教我堅毅望著錢路，
始終有派息，
不必放棄。
　
沉醉於Call Put 她不讚賞，
槓桿操作卻永遠在退步，
決心Long Short之中掙扎，
本金不可報答。
　
Strong Hold暴跌跌到好鬼甘，
一生積蓄無言地送贈。
是妳多麼驚青的目光，
叫我沽盡勿望前路，
請准我說聲，
真的放棄。」

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香港股票 股票 Beyond 金融 銀行 滙豐控股（00005） 派息 低吸 海嘯 長揸

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