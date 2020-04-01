【滙豐不派息】滙豐停派息股價失守40元　它「真的愛你」？

▲ 滙豐宣布取消派息，股價再試海嘯後低位33元。

今次環球危機堪比97年金融風暴及08年金融海嘯，藍籌重磅股滙豐 （00005） 受制於英倫銀行要求，宣布取消一年之中最大的第4季股息，且2020年底前都會停發所有季度、中期股息或應計款項，也不會進行任何普通股的回購。受消息拖累，滙豐跌穿40元，收報39.95元，跌9.5%，再試09年的33元低位，成交額85.9億元。

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大多數初涉足股票投資時候，不知道買什麼，都首先考慮買滙豐，因為高派息高「長揸滙豐實贏梗」，同時其次股價猶如「大笨象」一般穩定地攀爬。一邊賺股息一邊等股價升，雙重回報使許多投資者樂於投資滙豐。

明明滙豐 轉眼變成利豐

滙豐突然停派息引起投資者恐慌，不少網民都紛紛表態，表示非常心痛，於是改篇歌詞傾訴心聲，當中包括鄭融的《紅綠燈》及Beyond的《真的愛你》。

至於《真的愛你》，網民更用歌聲質問滙豐你真的是愛我嗎？為何春風化雨了還傷透我的心？

無法可收息的一對手，

滙豐股價永遠在背後，

縱使青姐始終關注，

不懂分析太內疚。 沉醉於低吸她不讚賞，

理想的價卻永遠地折讓，

決心衝開心中掙扎，

今天All in報答。



即使股價插痛我的心，

很想看到你我仍然未退場，

是你多麼高息的滙豐，

教我堅毅望著錢路，

始終有派息，

不必放棄。



沉醉於Call Put 她不讚賞，

槓桿操作卻永遠在退步，

決心Long Short之中掙扎，

本金不可報答。



Strong Hold暴跌跌到好鬼甘，

一生積蓄無言地送贈。

是妳多麼驚青的目光，

叫我沽盡勿望前路，

請准我說聲，

真的放棄。」

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