【滙豐不派息】6厘以上高息藍籌、ETF何在？

滙豐控股 （00005） 被英倫銀行要求取消派息，滙豐9.9厘股息率轉眼成浮雲。因應股市大幅波動，50家恒指成份股中，22家現價周息率都在5厘以上。滙豐失去高息吸引力，散戶在藍籌股轉投高息股有何選擇？又有甚麼風險需注意？

以下是恒指、國指現價周息率高於6厘的成份股：

國指、恒指成份股 現價股息率 中國神華 （01088） 9.72厘 中海油 （00883） 9.61厘 中石化 （00386） 9.14厘 交通銀行 （03328） 7.46厘 民生銀行 （01988） 7.31厘 中國銀行 （03988） 7.14厘 中信銀行 （00998） 7.08厘 中銀香港 （02388） 6.96厘 中國財險 （02328） 6.76厘 碧桂園 （02007） 6.75厘 九龍倉置業 （01997） 6.61厘 新華保險 （01336） 6.48厘 農業銀行 （01288） 6.47厘 恆生銀行 （00011） 6.38厘 電能實業 （00006） 6.06厘 新世界發展 （00017） 6.06厘 恆基地產 （00012） 6.05厘 長和 （00001） 6.03厘 太古 （00019） 6.01厘

不少散戶投資高息股都是以長期持有為考慮，選擇高息股首要考慮自然是減派息風險，隨經濟下行風險加大，企業盈利都會受累。

投資前留意派息比率、現金流

投資者出手前可先參考個股的派息和每股股息往例，若企業向來以固定派息比率派息，如國有內銀股普遍以盈利30%為派息標準，就很大可能受盈利能力波動影響。

若投資者有更多時間分析，可參考公司近年現金流，若企業每年營運現金流強勁且穩定，派息往往會較能持續。

當然滙豐減派息屬黑天鵝事件，非管理層所能控制，同類風險於不尋常的2020年或許是不是獨立個案，這也是投資者需要考慮的因素。

個股以外的高息ETF選擇

除了投資個股，投資者也可以以高息ETF 作收息選擇，以下是港股市場較高息的ETF列表，但相關ETF派息較為波動，投資者可留意近年度派息情況

ETF 本年度息率 前一年度息率 前兩年度息率 派息政策 GX恆生高股息率 （03110） 6.64厘 3.98厘 4.84厘 每半年酌情派發 XTR俄羅斯 （03027） 6.30厘 3.45厘 0.37厘 每年最多四次派息 價值中國ETF （03046） 6.29厘 3.93厘 3.22厘 每半年一次 平安香港高息股 （03070） 5.69厘 2.50厘 2.14厘 每半年一次 盈富基金 （02800） 4.06厘 3.19厘 2.56厘 每半年一次

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