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【滙豐不派息】6厘以上高息藍籌、ETF何在？

金融經濟 13:19 2020/04/01

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滙豐控股 （00005） 被英倫銀行要求取消派息，滙豐9.9厘股息率轉眼成浮雲。因應股市大幅波動，50家恒指成份股中，22家現價周息率都在5厘以上。滙豐失去高息吸引力，散戶在藍籌股轉投高息股有何選擇？又有甚麼風險需注意？

以下是恒指、國指現價周息率高於6厘的成份股：

國指、恒指成份股 現價股息率
中國神華 （01088） 9.72厘
中海油 （00883） 9.61厘
中石化 （00386） 9.14厘
交通銀行 （03328） 7.46厘
民生銀行 （01988） 7.31厘
中國銀行 （03988） 7.14厘
中信銀行 （00998） 7.08厘
中銀香港 （02388） 6.96厘
中國財險 （02328） 6.76厘
碧桂園 （02007） 6.75厘
九龍倉置業 （01997） 6.61厘
新華保險 （01336） 6.48厘
農業銀行 （01288） 6.47厘
恆生銀行 （00011） 6.38厘
電能實業 （00006） 6.06厘
新世界發展 （00017） 6.06厘
恆基地產 （00012） 6.05厘
長和 （00001） 6.03厘
太古 （00019） 6.01厘

不少散戶投資高息股都是以長期持有為考慮，選擇高息股首要考慮自然是減派息風險，隨經濟下行風險加大，企業盈利都會受累。

投資前留意派息比率、現金流

投資者出手前可先參考個股的派息和每股股息往例，若企業向來以固定派息比率派息，如國有內銀股普遍以盈利30%為派息標準，就很大可能受盈利能力波動影響。

若投資者有更多時間分析，可參考公司近年現金流，若企業每年營運現金流強勁且穩定，派息往往會較能持續。

當然滙豐減派息屬黑天鵝事件，非管理層所能控制，同類風險於不尋常的2020年或許是不是獨立個案，這也是投資者需要考慮的因素。

個股以外的高息ETF選擇

除了投資個股，投資者也可以以高息ETF 作收息選擇，以下是港股市場較高息的ETF列表，但相關ETF派息較為波動，投資者可留意近年度派息情況

ETF 本年度息率 前一年度息率 前兩年度息率 派息政策
GX恆生高股息率 （03110） 6.64厘 3.98厘 4.84厘 每半年酌情派發
XTR俄羅斯 （03027） 6.30厘 3.45厘 0.37厘 每年最多四次派息
價值中國ETF （03046） 6.29厘 3.93厘 3.22厘 每半年一次
平安香港高息股 （03070） 5.69厘 2.50厘 2.14厘 每半年一次
盈富基金 （02800） 4.06厘 3.19厘 2.56厘 每半年一次

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滙豐控股（00005） 銀行 派息比率 ETF 香港股票 恒生中國企業指數 藍籌股 派息 恒生指數
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