【滙豐不派息】滙豐9厘息如浮雲 6厘以上高息藍籌、ETF何在？
金融經濟 13:19 2020/04/01
滙豐 （00005） 被英倫銀行要求取消派息，滙豐9.9厘股息率轉眼成浮雲。因應股市大幅波動，50家恒指成份股中，22家現價周息率都在5厘以上。滙豐失去高息吸引力，散戶在藍籌股轉投高息股有何選擇？又有甚麼風險需注意？
以下是恒指、國指現價周息率高於6厘的成份股：
|國指、恒指成份股
|現價股息率
|中國神華 （01088）
|9.72厘
|中海油 （00883）
|9.61厘
|中石化 （00386）
|9.14厘
|交通銀行 （03328）
|7.46厘
|民生銀行 （01988）
|7.31厘
|中國銀行 （03988）
|7.14厘
|中信銀行 （00998）
|7.08厘
|中銀香港 （02388）
|6.96厘
|中國財險 （02328）
|6.76厘
|碧桂園 （02007）
|6.75厘
|九龍倉置業 （01997）
|6.61厘
|新華保險 （01336）
|6.48厘
|農業銀行 （01288）
|6.47厘
|恆生銀行 （00011）
|6.38厘
|電能實業 （00006）
|6.06厘
|新世界發展 （00017）
|6.06厘
|恆基地產 （00012）
|6.05厘
|長和 （00001）
|6.03厘
|太古 （00019）
|6.01厘
不少散戶投資高息股都是以長期持有為考慮，選擇高息股首要考慮自然是減派息風險，隨經濟下行風險加大，企業盈利都會受累。
投資前留意派息比率、現金流
投資者出手前可先參考個股的派息和每股股息往例，若企業向來以固定派息比率派息，如國有內銀股普遍以盈利30%為派息標準，就很大可能受盈利能力波動影響。
若投資者有更多時間分析，可參考公司近年現金流，若企業每年營運現金流強勁且穩定，派息往往會較能持續。
當然滙豐減派息屬黑天鵝事件，非管理層所能控制，同類風險於不尋常的2020年或許是不是獨立個案，這也是投資者需要考慮的因素。
個股以外的高息ETF選擇
除了投資個股，投資者也可以以高息ETF 作收息選擇，以下是港股市場較高息的ETF列表，但相關ETF派息較為波動，投資者可留意近年度派息情況
|ETF
|本年度息率
|前一年度息率
|前兩年度息率
|派息政策
|GX恆生高股息率 （03110）
|6.64厘
|3.98厘
|4.84厘
|每半年酌情派發
|XTR俄羅斯 （03027）
|6.30厘
|3.45厘
|0.37厘
|每年最多四次派息
|價值中國ETF （03046）
|6.29厘
|3.93厘
|3.22厘
|每半年一次
|平安香港高息股 （03070）
|5.69厘
|2.50厘
|2.14厘
|每半年一次
|盈富基金 （02800）
|4.06厘
|3.19厘
|2.56厘
|每半年一次
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