【滙豐停息】鄭家華：買5號會瘋的！

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滙豐取消派息 套股換樓要「識計數」
買5號會瘋的！（調寄 Beyond 樂隊的《真的愛》，今周用網路兄弟做三次再創作！）
無法可補番高息的跌幅，滙豐股價永遠在落後；
叫青姐都不想再關注，一周跌5天太幻孌。
沉醉於低吸，卻不理想，甚麼P Book比股價，
卻永遠勁折讓。
決心衝開掙扎，今天我要All in借盡掃！
即使價格插痛我的心，仍想見到你我未退場。
是派超高息的滙豐，教我堅毅望着屏幕，
始終你肯派高息，就不應該放棄！
而無法可抵收息的跌幅，滙豐股價永遠在落後，
縱使我相當相信，姑媽家姐始終都會鬧爆？
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（混音Beyond的長城，又轉返去，真的愛妳 ？）
紅着眼睛，哪裏會見到不問價買滙豐的人？啊屙哦我I Oh Or？
矇着耳朵，哪裏會碰到體諒大家夢的人？啊 oh 哦哦 woo…… Or..哦 or鵝 oh.. 鵝 ？
矇着耳朵，看到滙豐被沽售的人，留在你帳戶頭上！曚着口腔，哪裏會再碰到願吹水的人？
Oh Or 我鵝哦！留在埋怨言內？
（又轉返去 mix with 真的愛你！）
是你多麼驚青的眼光，叫我衰格地望着前路。
很想說聲，真的怕你………又或者你！
本文節錄於647期《iMoney Wealth》股話家常專欄
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撰文 : 鄭嘉華
欄名 : 股話家常