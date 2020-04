【減息恐慌】鄭家華：買5號會瘋的！

買5號會瘋的!(調寄 Beyond 樂隊的《真的愛》,今周用網路兄弟做三次再創作!)

無法可補番高息的跌幅,滙豐股價永遠在落後;

叫青姐都不想再關注,一周跌5天太幻孌。

沉醉於低吸,卻不理想,甚麼P Book比股價,

卻永遠勁折讓。

決心衝開掙扎,今天我要All in借盡掃!

即使價格插痛我的心,仍想見到你我未退場。

是派超高息的滙豐,教我堅毅望着屏幕,

始終你肯派高息,就不應該放棄!

而無法可抵收息的跌幅,滙豐股價永遠在落後,

縱使我相當相信,姑媽家姐始終都會鬧爆?

(混音Beyond的長城,又轉返去,真的愛妳 ?)

紅着眼睛,哪裏會見到不問價買滙豐的人?啊屙哦我I Oh Or?

矇着耳朵,哪裏會碰到體諒大家夢的人?啊 oh 哦哦 woo…… Or..哦 or鵝 oh.. 鵝 ?

矇着耳朵,看到滙豐被沽售的人,留在你帳戶頭上!曚着口腔,哪裏會再碰到願吹水的人?

Oh Or 我鵝哦!留在埋怨言內?

(又轉返去 mix with 真的愛你!)

是你多麼驚青的眼光,叫我衰格地望着前路。

很想說聲,真的怕你………又或者你!

本文節錄於647期《iMoney Wealth》股話家常專欄

