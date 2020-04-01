【減息恐慌】鄭家華：買5號會瘋的！

買5號會瘋的！（調寄 Beyond 樂隊的《真的愛》，今周用網路兄弟做三次再創作！）

無法可補番高息的跌幅，滙豐股價永遠在落後；

叫青姐都不想再關注，一周跌5天太幻孌。

沉醉於低吸，卻不理想，甚麼P Book比股價，

卻永遠勁折讓。

決心衝開掙扎，今天我要All in借盡掃！

即使價格插痛我的心，仍想見到你我未退場。

是派超高息的滙豐，教我堅毅望着屏幕，

始終你肯派高息，就不應該放棄！

而無法可抵收息的跌幅，滙豐股價永遠在落後，

縱使我相當相信，姑媽家姐始終都會鬧爆？

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（混音Beyond的長城，又轉返去，真的愛妳 ？）

紅着眼睛，哪裏會見到不問價買滙豐的人？啊屙哦我I Oh Or？

矇着耳朵，哪裏會碰到體諒大家夢的人？啊 oh 哦哦 woo…… Or..哦 or鵝 oh.. 鵝 ？

矇着耳朵，看到滙豐被沽售的人，留在你帳戶頭上！曚着口腔，哪裏會再碰到願吹水的人？

Oh Or 我鵝哦！留在埋怨言內？

（又轉返去 mix with 真的愛你！）

是你多麼驚青的眼光，叫我衰格地望着前路。

很想說聲，真的怕你………又或者你！

本文節錄於647期《iMoney Wealth》股話家常專欄

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