【滙豐不派息】滙豐CEO祈耀年：目前無集資需要 有信心疫情過後恢復派息（第二版）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，英倫銀行透過審慎監管局（PRA）要求包括滙豐 （00005） 在內的銀行股，停止派發股息，連帶滙豐2019年度末期息都要剎停。滙豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）及行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在電話會議中多次表示，就取消股息對長期股東造成的影響深感遺憾（deeply regret），又形容是艱難決定，但有信心疫情過後可恢復正常派息。

市場原預期，即使英倫銀行跟隨歐央行叫停銀行股息分發，滙豐亦只會延後數季後一次過分發股息，但滙豐決定暫停所有2020年底前的股息，亦不會進行回購。

取消的股息並不會累積

集團財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，今年度不論現金或以股代息都會取消。而且，取消的股息並不會累積，被問到疫情若提前受控會否提早恢復股息分發，他指仍要視乎疫情實際發展。

邵偉信續指，暫停派發2019年度末期息及2020年度首三次中期息，可節省90億美元，對普通股權一級資本（CET1）比率有近1個百分點的提升。

集團資產負債表及資本水平強勁

祈耀年表示，疫情發展難以預測，未悉何時可恢復派息，但強調集團資產負債表及資本水平強勁，有信心疫情過後可以回復正常股息政策。

由於集團資本水平充足，邵偉信指目前無任何股本集資計劃，但發債再融資則會如常。事實上，滙豐上周發行25億美元優先債。

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滙豐股東架構除以散戶多見稱，其實亦不乏巨型機構投資者，平保 （02318） 目前是集團第二大股東。被問到今次取消股息，事前有否與包括平保在內的股東溝通，杜嘉祺僅回應指，有與投資者溝通但不會對外公開。

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