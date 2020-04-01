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【5G來了】本港已上市5G手機一覽　最低4千港元可入手

科技 12:58 2020/04/01

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香港今（1日）正式開通5G網絡服務，不少5G手機已陸續推出，首先帶大家一文看清本港已上市的5G手機，最平一款只需4千港元便可入手。

香港今（1日）正式開通5G網絡服務，不少5G手機已陸續推出，首先帶大家一文看清本港已上市的5G手機，最平一款只需4千港元便可入手。

1.Samsung Galaxy S20系列

三星（Samsung）上月發布Galaxy旗艦新機 Galaxy S20系列，三款手機均配備5G技術，採用sub-6及毫米波頻段。相機方面，Galaxy S20及S20+的相機設有6,400萬像素鏡頭，而S20 Ultra更擁有1.08億像素鏡頭。Galaxy S20型號售價6,998港元，Galaxy S20+售價為7,998港元，Galaxy S20 Ultra就售10,998港元。

<<【5G手機】1.08億像素夜攝功能有幾勁？實試旗艦機Galaxy S20 Ultra

<<中移動推Samsung Galaxy S20系列上台優惠　

2.Vivo Nex 3 5G

Vivo Nex 3 5G為本港首部5G手機，採用 6.89 吋POLED瀑布全面屏幕，屏幕所佔比例高達 99.6％，採用 Qualcomm Snapdragon 865 處理器。除了支援5G以外，另一賣點就是主鏡頭組合，其中主鏡頭採用6,400萬像素感光元件，手機售價為6,698港元。　

3.iQoo 3 5G

iQoo 3 5G由中國手機品牌Vivo推出的5G手機， 採用6.44 吋屏幕，屏佔比例達 91.4%，配備 Qualcomm Snapdragon 865 處理器。手機搭載4,800萬超清主鏡頭、1,300萬像素超廣角，1,300萬像素人像以及200萬像景深鏡頭，售價為4,298港元。

4.HUAWEI Mate Xs 5G

HUAWEI Mate Xs作為一部摺疊手機，採用8吋AMOLED 柔性屏幕，摺疊後手機屏幕尺寸為6.6 吋。搭載支援5G網絡的Kirin 990處理器，手機配備四鏡頭，包括 4,000 萬像素超感光鏡頭、1,600 萬像素超廣角鏡頭、800 萬像素超變焦鏡頭以及 3D 深感鏡頭，建議售價為19,888港元。

<<【5G來了】港首日開通5G網絡　一文看清用戶常見問題

<<【5G來了】5G網絡正式登港　專家料早期難吸大量消費者

責任編輯：李寶如

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