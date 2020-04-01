【美國疫情】雞蛋換廁紙 短缺下回到古代以物易物

▲ 【美國疫情】雞蛋換廁紙 物資短缺回到古代

新冠肺炎疫情已成全球大流行，糧食物資供應恐現短缺危機。各地先後出現恐慌搶購潮，超市貨架一掃而空，糧食價格上升，口罩、消毒用品、廁紙等奇貨可居，成為疫情下炙手可熱的新興「貨幣」。美國有民眾開始以物易物，願以廁紙換雞蛋，外媒形容「彷彿回到中世紀」。

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一卷廁紙 = 一隻雞蛋 或 2-3罐啤酒

社交媒體成為民眾以物易物的交易平台，Facebook和Nextdoor上均有海量以物易物的帖文。來自美國密蘇里州春田市的50歲Chell Garvin，在網上看見愛下廚的朋友發布帖文，願讓出18卷廁紙，換一盒18隻雞蛋，隨即獻身交易。

微博上，也有網民發起民調：

「一卷廁紙價值多少罐啤酒？」

票數最高的答案是2-3罐。

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貨品來自別人家雪櫃

到底哪些人會以物易物？除了在搶購潮中敗陣的人，彭博社報道，其餘多是疫情下的高危一族，為避免到超市等人多擠逼的地方，乾脆用最古老的方法。住在佛羅里達州、55歲的Allie Walker-Lavette道：

「現在民眾需要的貨品，已不在超市貨架，而是在別人家的廚房、車庫或第二個雪櫃。」

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若缺貨情況持續，有民眾道，之後可能要挨家挨戶叩門問：

「請問你雪櫃有什麼可換的呢？」

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